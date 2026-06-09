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Украина. Премьер лига
09 июня 2026, 17:18 |
205
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Эксперт назвал самого недооцененного тренера в УПЛ

Вацко считает, что Нагорняк проделал в «Эпицентре» феноменальную работу

09 июня 2026, 17:18 |
205
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Эксперт назвал самого недооцененного тренера в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Нагорняк
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Известный футбольный комментатор и блогер Виктор Вацко высказался по поводу лучшего тренера в Украинской Премьер-лиге.

По мнению эксперта, наибольшего внимания заслуживает наставник «Эпицентра» Сергей Нагорняк.

«Мы весь сезон говорили о тех тренерах, кто на вершине. Арда Туран, Виталий Пономарев, Руслан Ротань. Но на самом деле, Нагорняк с тем материалом, который у него был, в тех условиях, в которых он работал... А там, на самом деле, нет тренировочных баз, полей, спа для восстановления, которые есть у «Шахтера». Я вам скажу, что Нагорняк, ну, просто феноменальную работу проделал. Просто феноменальную. То, как он изучает соперника, то, как он нивелирует преимущество соперника. Он ставит умный и структурный футбол. Я думаю, что Нагорняк – самый недооцененный тренер в УПЛ», – сказал Вацко.

В прошлом сезоне «Эпицентр» занял 10-е место в турнирной таблице УПЛ. Команда Сергея Нагорняка набрала 36 очков в 30 матчах.

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Виктор Вацко Сергей Нагорняк Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: Виктор Вацко
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