Защитник Буковины прокомментировал информацию о своем отъезде в Израиль

«Буковина» на своих официальных ресурсах объявила, что не будет продлевать контракт с левым защитником Яном Морговским. А еще раньше в телеграмм-канале журналиста Дмитрия Венкова появилась информация, что 27-летний футболист собирается покинуть Украину. Сообщалось об интересе Морговского со стороны нескольких клубов чемпионата Израиля, где он рассматривает варианты продолжения карьеры и оформления соответствующего статуса во избежание лимита на легионеров.

– Ян, действительно ли вы планируете переехать в Израиль? Если да, то чем можно объяснить такое решение?

– Я еще никуда не уехал, контракт с «Буковиной» действует до 30 июня. Относительно причин – мы с агентом давно работали над тем, чтобы попробовать свои силы в другом чемпионате. Однажды это почти удалось, но параллельно появилось приглашение от «Полесья», поэтому на тот момент я выбрал житомирский клуб.

– С каким чемпионатом тогда не сложилось?

– В 2022 году тоже было конкретное предложение из чемпионата Израиля.

– Что здесь правда, а что нет: «Буковина» делала предложение, но вы отказались, потому что у вас есть варианты в высшем дивизионе Израиля?

– Думаю, вам лучше обратиться к источнику.

– Думаю, лучше уж к тому, кто решает, где ему играть.

– Когда все решится, я вам со стопроцентной уверенностью скажу, что правда, а что нет. (Улыбается.)

– И все же действительно ли рассматриваете варианты в высшем дивизионе Израиля?

– Да, в высшем дивизионе.

– Когда может решиться ваше будущее?

– К закрытию трансферного окна точно все решится. (Смеется.)

Ян Морговский провел в Черновцах два сезона (28 матчей, 1 гол в последнем). Игрок дважды становился чемпионом Первой лиги (с «Полесьем» в сезоне 2022/23 и «Буковиной» в сезоне 2025/26), но в УПЛ так и не дебютировал. Ранее Морговский выступал также за «Подолье» и «Звягель».