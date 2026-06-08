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Украина. Премьер лига
08 июня 2026, 21:44 | Обновлено 08 июня 2026, 21:52
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Буковина потеряла игрока после выхода в УПЛ. Он уедет в Израиль

Ян Морговский близок к смене клуба

08 июня 2026, 21:44 | Обновлено 08 июня 2026, 21:52
717
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Буковина потеряла игрока после выхода в УПЛ. Он уедет в Израиль
ФК Буковина. Ян Морговский
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Украинский левый защитник черновицкой «Буковины» Ян Морговский, скорее всего, сменит клуб, сообщает журналист Дмитрий Венков.

По информации источника, клуб предлагал 27-летнему футболисту продлить контракт на один сезон, однако тот отказался.

Отмечается, что в настоящее время им интересуются 4 клуба из чемпионата Израиля. Игрок оформляет соответствующие документы, чтобы не считаться легионером в Израиле.

В сезоне 2025/26 Ян Морговский провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Ранее «Буковину» покинул Виталий Кольцов.

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Ян Морговский Буковина Черновцы чемпионат Израиля по футболу трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Дмитрий Венков свободный агент
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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