Буковина потеряла игрока после выхода в УПЛ. Он уедет в Израиль

Украинский левый защитник черновицкой «Буковины» Ян Морговский, скорее всего, сменит клуб, сообщает журналист Дмитрий Венков.

По информации источника, клуб предлагал 27-летнему футболисту продлить контракт на один сезон, однако тот отказался.

Отмечается, что в настоящее время им интересуются 4 клуба из чемпионата Израиля. Игрок оформляет соответствующие документы, чтобы не считаться легионером в Израиле.

В сезоне 2025/26 Ян Морговский провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Ранее «Буковину» покинул Виталий Кольцов.