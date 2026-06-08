Буковина потеряла игрока после выхода в УПЛ. Он уедет в Израиль
Ян Морговский близок к смене клуба
Украинский левый защитник черновицкой «Буковины» Ян Морговский, скорее всего, сменит клуб, сообщает журналист Дмитрий Венков.
По информации источника, клуб предлагал 27-летнему футболисту продлить контракт на один сезон, однако тот отказался.
Отмечается, что в настоящее время им интересуются 4 клуба из чемпионата Израиля. Игрок оформляет соответствующие документы, чтобы не считаться легионером в Израиле.
В сезоне 2025/26 Ян Морговский провел 28 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
Ранее «Буковину» покинул Виталий Кольцов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр вспомнил о критике за поддержку Израиля в 2023 году
Шакур – о поединке в Египте