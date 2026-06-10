Цыганков договорился с известным клубом. Произошло непредвиденное

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков пока не определился с клубом, в котором продолжит карьеру в следующем сезоне.

По информации турецких источников, «Трабзонспор» уже достиг устной договоренности с 28-летним футболистом и не испытывает проблем в переговорах с его нынешним клубом. Впрочем, окончательная сделка до сих пор не заключена из-за позиции самого игрока.

Сообщается, что Цыганков отдает предпочтение продолжению карьеры в Испании. Агент украинца в настоящее время работает над поиском альтернативных вариантов в Ла Лиге и пытается получить конкретные предложения от испанских клубов.

В связи с этим футболист неожиданно обратился к руководству «Трабзонспора» с просьбой предоставить ему дополнительное время для принятия решения. Турецкий клуб пошел навстречу игроку, но дал понять, что не готов затягивать процесс надолго.

По данным источника, украинцу предоставили примерно три-четыре дня для окончательного ответа. Ожидается, что ситуация прояснится уже к концу текущей недели.