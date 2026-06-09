Мбаппе vs Холанд. 10 матчей группового этапа ЧМ, которые нужно посмотреть

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking представляет серию материалов, посвященных ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Раньше, чтобы посмотреть все матчи ЧМ, нужно было стать безумным, сумасшедшим, чокнутым. Ведь 64 игры за месяц – это в среднем чуть больше пары в день, иногда – по 4, время от времени – на двух устройствах одновременно. Тяжелый челлендж. Но в 2026 году мундиаль стал больше. По количеству команд – в полтора раза. И вырос, в частности, в количестве матчей: теперь для полного погружения пришлось бы посмотреть 104. Практически без выходных. Часы футбола в день вместо других хобби и времени с семьей. И… разве оно того стоит? Особенно с учетом того, что далеко не все матчи будут топовыми и интригующими. Есть ли смысл мучить себя просмотром неинтересных поединков? Например, матча Ганы и Панамы. Поединков Иордании и Ирака. Иран – Новая Зеландия? Гаити? И ладно те: на скольких сервисах для просмотра фильмов нужно быть заблокированным, чтобы отдать более 2 часов жизни сборной Кюрасао? ЧМ-2026 – обязательный для просмотра. Но некоторые его матчи стоит скипнуть.

Вы и сами разберетесь с тем, что точно не нужно смотреть. Другой вопрос: а что необходимо? Ниже – 10 ультимативных вариантов на групповой этап. Пропустить эти матчи = проигнорировать главное футбольное событие четырехлетия.

14.06. Бразилия – Марокко

Getty Images/Global Images Ukraine

Африканский футбол на подъеме. В топовых сборных континента как никогда много сильных исполнителей в составах. КАН смотрят, в частности, в Европе. На предыдущем мундиале Марокко дошло аж до полуфинала. Времена, когда африканцы ничего не могли предложить топам, давно прошли. А марокканцы – еще и кабинетные победители последнего КАН. С Хакими и Диасом в составе. То есть Бразилия, один из фаворитов на победу в ЧМ, пройдет серьезную проверку уже в первом туре. Тогда-то мы и поймем, насколько команда готова к борьбе за трофей. Многие из нас впервые увидят Анчелотти в роли тренера Бразилии. Вини снова будет зажигать: либо топ-игрой в футбол, либо новой истерикой. Почти наверняка нас ждет битва стилей: позиционные атаки с комбинациями против контратак. Еще один важный момент: в группе Гаити. Значит, сборным не нужно будет умирать ради ничьей: все равно обе попадут в плей-офф. Попробуют сразу сыграть в футбол для зрителя. Первый топ-матч на ЧМ не пропускаем.

14.06. Нидерланды – Япония

Возможно, самый непредсказуемый поединок всего группового этапа. Нидерланды исторически всегда тяготели к атакующей игре, а сейчас впереди у них Мален, Депай, Гакпо, чуть ниже – Рейндерс и Де Йонг. Сам бог велел делать то, что команда умеет лучше всего. Она и делает: в 2025 году забила и пропустила 10 голов за 2 матча против Испании. В квалификации к ЧМ отличилась 27 раз в 8 поединках, а за последние 2 года больше гола пропускала даже от Литвы и Боснии. Японцы более прагматичны в отношении результатов, но ведь чуть ли не все их звезды – в атаке сборной. Именно здесь Митома. Кубо. Доан. Камада. Полгода назад эта команда побеждала Бразилию не 1:0, а в перестрелке (3:2). То есть сборные могут сыграть в атаку. А могут и быть осторожными, ведь это лишь первый тур. Нидерландцы могут победить благодаря физической мощи (как японцы будут останавливать ван Дейка и ван де Вена на стандартах?), азиаты – благодаря скорости работы с мячом. Матч может завершиться с любым счетом в пользу любой из команд. Такой ЧМ нам нужен.

16.06. Франция – Сенегал

Getty Images/Global Images Ukraine

Если Марокко – кабинетный победитель КАН, то Сенегал – футбольный. Сенсационно одолел хозяина турнира в финале. С далеко не самым звездным в истории составом. С Мане, который прошел свой пик формы и для многих уже «сбитый летчик». Но одолел. Благодаря дисциплине и желанию. А если так, то почему Франции должно быть легко в игре против лучшей сборной вообще-то уже давно футбольного континента? Тем более, топ-сборные имеют привычку набирать форму уже по ходу турнира (спросите у Аргентины-2022), а не проводить свои лучшие матчи в первых турах группового этапа. Фаворит – очевидный, но какое-то время просто будет искать баланс. Ведь топ-игроков в атаке слишком много. Мбаппе должен играть. И Олисе. И Дембеле. И Дуэ. Как разместить всех и не забыть об обороне? Дешам не будет иметь полностью готовых ответов к старту турнира. Шанс для Сенегала. А еще – лично для Мане. Последний может доказать, что его рано выгнали с ярмарки. На глазах у миллионов.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

17.06. Англия – Хорватия

Каждый раз перед ЧМ мы говорим, что состав Хорватии – слишком старый. Что это, пожалуй, последний турнир для Модрича. Что на этот раз – уж точно нет. Но сборная сыграла в финале в 2018 году. Она завоевала бронзу в 2022. Она снова везет Модрича на чемпионат мира. Едет во главе с Даличем. Все стабильно и как всегда. Стало быть, ждем новых подвигов команды. Месяц выдающихся достижений она может начать сразу, если обыграет Англию. Не является фаворитом. А сборная «трех львов» – да. Но так каждые 2 года. Мы уже привыкли, что англичане не оправдывают ожиданий. А сейчас их план на турнир выглядит как никогда авантюрно, ведь в атаке – только Кейн. Полно талантливых вингеров и «десяток», но ни один и ни одна не провели топ-сезон. В центре защиты единственный надежный – Гехи. А тренер – Тухель, который до сих пор не побеждал на уровне сборных и не смог выиграть Бундеслигу чуть раньше даже с этим самым Кейном в составе. Легкой прогулки не ожидаем. Точно не в первом туре.

22.06. Аргентина – Австрия

Getty Images/Global Images Ukraine

Единственный матч второго тура в подборке. В первые игровые дни группового этапа будем знакомиться с топ-сборными, в последние – смотреть судьбоносные поединки. А где-то посреди этих планов позволим себе отвлечься на главный экзамен первых недель ЧМ для действующего чемпиона. Аргентина не играла в футбол лучше всех в 2022 году. У нее не был лучший состав в Катаре. Но она хотела больше всех. Ради Месси. Однако титул уже выигран – история переписана. А дальше? Благодаря чему побеждать теперь? Лео не решит все вопросы снова: не тот возраст, уже не та эпоха. Мартинес провалился на предыдущем мундиале. Альварес проиграл все с «Атлетико». Пас – крутой, но выигрывать матчи для «Комо» и Аргентины – это немного разные вещи. Аргентине придется прибавить, но пока не до конца понятно, благодаря чему. А здесь – Австрия Рангника. Местами прямолинейная, но одна из самых прессингующих в мире. Будет бегать. Много. Поразит интенсивностью аргентинцев. И если вдруг победит, мы поймем: этим летом у нас будет новый чемпион.

25.06. Эквадор – Германия

Лучшие времена в новейшей истории сборной Эквадора. Команда заявила о себе еще в 2022 году, когда не вышла из группы… но зарекомендовала себя как едва ли не лучшая среди тех, кто не квалифицировался в плей-офф. Матчи с Нидерландами (1:1) и Сенегалом (1:2) – действительно качественные. Не выйти из четверки с этими командами не стыдно. Было предположение, что Эквадор тогда провел турнир жизни… Но нет: сборная просто сильно прибавила. В отборе на ЧМ команда проиграла лишь 2 из 18 матчей – меньше, чем сборная Аргентины. Финишировала на втором месте, выше Уругвая и Колумбии. Оба поражения пережила со счетом 0:1. Но главное: пропустила лишь 5 раз за 18 матчей. С запасом лучшая защита отбора в Южной Америке. Возможно, одна из лучших в мире вообще. А Германия едет на мундиаль без топ-нападающего. После неудачи на домашнем Евро. С высокими ожиданиями, но без надежной защиты и вратаря. В матче с Эквадором почти наверняка будет испытывать проблемы. Смотрим ради интриги и возможной сенсации.

26.06. Турция – США

Getty Images/Global Images Ukraine

Было бы неправильно полностью игнорировать команду-хозяйку мундиаля. Да и особенно учитывая реалии сборной США. Во-первых, ее теперь тренирует Почеттино – тот самый, которого все считают топ-тренером, но который провалился с «Челси» и «ПСЖ». Во-вторых, состав – несбалансированный. В атаке есть Балогун и Пулишич, в защите – Фриман и Трасти. В центре, кроме прочих, крутой Маккенни, зато на воротах – вратарь из МЛС. Не приговор, но просто придется играть в атаку каждый матч, ведь эта защита матчи для тебя не выиграет. От этих США будут ждать выхода хотя бы в 1/8 финала. От выполнения этой задачи зависит тренерская судьба Почеттино. Момент Х для сборной… которая проиграла товарищеские матчи Португалии и Бельгии в марте с общим счетом 2:7. Может провалиться – или поразить благодаря поддержке трибун и максимальной мотивации. Единственное: группа так себе. Единственная проверка перед плей-офф – матч с Турцией в третьем туре. Проблемная защита против Гюлера и Йылдыза? Такое не пропускаем.

26.06. Норвегия – Франция

У нас есть пример Хорватии в финале-2018 и Марокко в полуфинале-2022, поэтому поверить в большое приключение Норвегии на ЧМ не так уж и сложно. Холанд свои шансы, если получит, реализует. А он получит, ведь рядом – Серлот, Эдегор, Бобб и Нуса. У Норвегии сильное поколение атакующей линии. С таким составом есть шансы пройти далеко. А если вдруг действительно удастся, то Холанд – претендент на ЗМ. Не выдающийся, но сильный сезон у бомбардира. То же самое у Мбаппе: убедил в ЛЛ и ЛЧ, но остался без трофеев и проиграл самые важные поединки. Килиану, чтобы снова не остаться без Золотого мяча, нужен кубок ЧМ. Он должен выигрывать для сборной матчи на мундиале. Особенно против прямых конкурентов на награду. Значит, матч Норвегии и Франции смотрим ради прямого столкновения одних из лучших футболистов современности. А еще это потенциальная битва за первое место в группе, но то уже детали.

27.06. Уругвай – Испания

Getty Images/Global Images Ukraine

Ямаль будет готов к этой игре. А сборная Испании в целом? Многие футболисты, которые выиграли для команды Евро 2 года назад, не в форме: Ляпорт теперь играет за «Атлетик», Симон не спасает, Кукурелья идет ко дну вместе с «Челси», Уильямс забивает только по большим праздникам и т.д. Испании придется существенно обновиться, чтобы снова побеждать. Если не успеет – Уругвай накажет. Латиноамериканская сборная не впечатлила в отборе в Южной Америке, но везет на турнир топ-тренера Бьелсу. Топ-хава Вальверде. А еще – Араухо, Хименеса, Нуньеса. С таким составом можно играть в футбол. И сборная будет это делать. Возможно, даже несколько жертвуя результатом. Философия Испании и де ла Фуэнте схожа. В итоге в третьем туре можем получить топ-матч. Очень вероятно – за первое место в группе. А второе может заставить сыграть против Аргентины уже в 1/16… То есть футбола на ничью 0:0 не будет. Голы увидим. Насчет победителя могут быть варианты. А что еще нужно для интересного просмотра?

28.06. Колумбия – Португалия/ДР Конго – Узбекистан

Поступлю нечестно и поставлю здесь даже 2 матча. Дуэль Колумбии и Португалии в последнем туре – за первую позицию в группе. Простая жеребьевка позволит сборным сыграть в полсилы в дебютных матчах. Легко выйти из группы. Лично Роналду и Диасу – забить много голов. И только личная встреча команд в третьем туре даст понять, какая из этих сборных способна стать темной лошадкой всего мундиаля. А параллельно, буквально в то же время, сыграют ДР Конго и Узбекистан. Худшая вывеска нашей подборки… по названию. Напоминаю: на этом ЧМ большинство третьих мест квалифицируется в плей-офф. То есть ДР Конго и Узбекистан в последнем туре в матче жизни будут решать, кто проходит дальше. Первая команда не играла на мундиалях 52 года, вторая – никогда. Обе отправляются на турнир в качестве туристок, но одна сможет пройти групповой этап. Одна из двух в этот день получит все, в частности – свою первую победу на ЧМ.

Футбол будет. Или нет. В матче ДР Конго и Узбекистана будут летать ноги. Будет много желтых карточек из-за чрезмерного желания команд переписать историю. Сборные будут сражаться как в последний раз, потому что в следующий раз на ЧМ попадут, может быть, лет через 20-30. Момент Х для обеих. В конце концов, мундиаль – это не только о лучших командах. В том числе и о маленьких, для которых это не событие раз в 4 года – возможно, раз в жизни. Ради таких матчей дети начинают заниматься футболом. Такой поединок точно будет эмоциональным. На каждом ЧМ хотя бы ради разнообразия и ощущения футбольного праздника всей планеты нужно посмотреть несколько матчей с участием экзотических команд. В групповом этапе этому нет конкурентов.

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