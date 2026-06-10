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  4. Довбика хотят лишить участия в Лиге чемпионов
Италия
10 июня 2026, 08:02 |
1216
4

Довбика хотят лишить участия в Лиге чемпионов

На трансфер Артема претендуют два клуба – «Рома» и «Фиорентина»

10 июня 2026, 08:02 |
1216
4 Comments
Довбика хотят лишить участия в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий Артем Довбик может сменить клуб уже этим летом.

По информации итальянской прессы, интерес к 28-летнему футболисту проявляют «Трабзонспор» и «Фиорентина», которые не будут участвовать в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Турецкий клуб рассматривает возможность подписания украинца, однако предложенная сумма трансфера составляет около 12 миллионов евро. Такое предложение вряд ли устроит руководство «Ромы», которая заплатила за нападающего более 40 миллионов евро во время его перехода из «Жироны».

В случае переезда в Турцию Довбик может оказаться в одной команде с украинцами Арсением Батаговым и Русланом Малиновским.

Еще одним претендентом на форварда называют «Фиорентину». Флорентийский клуб недавно возглавил Фабио Гроссо, который хочет усилить атаку украинским голеадором.

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Артем Довбик Рома Рим трансферы Серии A трансферы Фиорентина Трабзонспор
Дмитрий Олийченко Источник: La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 4
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Два претенденти: "Рома" і "Фіорентина".....
Ви серйозно,бухарі!?
"Рома"..
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+2
Клоуни, що ви там вживаєте?
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+2
А що, Рома вирішила купити Довбика ще раз, якщо є претендентом на трансфер?))) Олійченко, сходи похмелися, і не сідай ранком за комп'ютер!
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+2
На трансфер Артема є два претенденти – «Рома» та «Фіорентина».
Рома сама в себе Довбика хоче купити? Мабуть самий реальний варіант.😀
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+1
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