Довбика хотят лишить участия в Лиге чемпионов

Украинский нападающий Артем Довбик может сменить клуб уже этим летом.

По информации итальянской прессы, интерес к 28-летнему футболисту проявляют «Трабзонспор» и «Фиорентина», которые не будут участвовать в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Турецкий клуб рассматривает возможность подписания украинца, однако предложенная сумма трансфера составляет около 12 миллионов евро. Такое предложение вряд ли устроит руководство «Ромы», которая заплатила за нападающего более 40 миллионов евро во время его перехода из «Жироны».

В случае переезда в Турцию Довбик может оказаться в одной команде с украинцами Арсением Батаговым и Русланом Малиновским.

Еще одним претендентом на форварда называют «Фиорентину». Флорентийский клуб недавно возглавил Фабио Гроссо, который хочет усилить атаку украинским голеадором.