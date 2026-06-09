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  4. Тоттенхэм хочет подписать звездного экс-одноклубника Довбика и Цыганкова
Англия
09 июня 2026, 09:41 |
315
0

Тоттенхэм хочет подписать звездного экс-одноклубника Довбика и Цыганкова

«Шпоры» заинтересованы в Савиньо

09 июня 2026, 09:41 |
315
0
Тоттенхэм хочет подписать звездного экс-одноклубника Довбика и Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Савиньо
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Тоттенхэм продолжает работу над усилением атакующей линии и ведет активные переговоры с Манчестер Сити по переходу бразильского вингера Савиньо.

По информации издания ESPN, стороны обсуждают соглашение, сумма которого может составить около 60 миллионов фунтов стерлингов. В лондонском клубе положительно оценивают ход переговоров и рассчитывают успешно завершить трансфер в ближайшее время.

В сезоне 2025/26 Савиньо забил 4 гола и оформил 2 ассиста в 36 матчах за «горожан».Портал Transfermarkt оценивает вингера в 35 млн евро. Его контракт с Ман Сити действует до 30 июня 2031 года.

В сезоне 2023/24 Савиньо выступал в испанской Ла Лиге за Жирону. Бразилец был одноклубником Артема Довбика и Виктора Цыганкова в историческом сезоне для Жироны, где команда Мичела завоевала бронзовые медали.

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Савио Морейра Тоттенхэм Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Артем Довбик Виктор Цыганков
Олег Вахоцкий Источник: ESPN
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