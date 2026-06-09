Тоттенхэм хочет подписать звездного экс-одноклубника Довбика и Цыганкова

Тоттенхэм продолжает работу над усилением атакующей линии и ведет активные переговоры с Манчестер Сити по переходу бразильского вингера Савиньо.

По информации издания ESPN, стороны обсуждают соглашение, сумма которого может составить около 60 миллионов фунтов стерлингов. В лондонском клубе положительно оценивают ход переговоров и рассчитывают успешно завершить трансфер в ближайшее время.

В сезоне 2025/26 Савиньо забил 4 гола и оформил 2 ассиста в 36 матчах за «горожан».Портал Transfermarkt оценивает вингера в 35 млн евро. Его контракт с Ман Сити действует до 30 июня 2031 года.

В сезоне 2023/24 Савиньо выступал в испанской Ла Лиге за Жирону. Бразилец был одноклубником Артема Довбика и Виктора Цыганкова в историческом сезоне для Жироны, где команда Мичела завоевала бронзовые медали.