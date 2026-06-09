Экс-игрока Динамо и сборной Украины с громкими словами выгнали из клуба

Украинский нападающий Артем Беседин больше не является игроком чешского «Артиса Брно».

Клуб, выступающий во втором по силе дивизионе Чехии, официально сообщил о завершении сотрудничества с 30-летним футболистом по истечении срока действия контракта.

В заявлении «Артиса Брно» отмечается, что от опытного украинского форварда ожидали гораздо большей результативности. В клубе напомнили, что бывший нападающий «Динамо» Киев имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов УЕФА, однако в Чехии не смог в полной мере реализовать свой потенциал.

Беседин присоединился к команде во время зимней паузы сезона-2024/25. Всего за «Артис Брно» украинец провел 24 матча и забил лишь два мяча. В сезоне-2025/26 он в основном выходил на поле со скамейки запасных, приняв участие в 16 поединках и отличившись одним голом.