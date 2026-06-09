9 июня на Надьэрдеи пройдет товарищеский матч национальных сборных Венгрии и Казахстана. Поединок начнется в 20:00 по европейскому времени.

Венгрия

Команда в последнее время прибавила в классе, что проявилась в том, что участие на Евро стало регулярным. В том числе сыграли и в 2024-м году, правда, снова не блеснули, закончив выступления групповым этапом. Но на прошлогоднюю квалификацию были немалые надежды. Их разбили ирландцы, за счет победы в последний момент отправив Собослаи и компанию на третье место.

В итоге в 2026-м году подопечные Марко Росси просто играют товарищеские поединки. Удается это, несмотря на сомнительную мотивацию, достаточно неплохо: в марте при минимальной победе над Словенией оформили нулевую ничью с Грецией. А уже в июне за счет дубля опытного Варги из АЕК получилось справиться и с Финляндией, хотя та во втором тайме пыталась возродить интригу, закончив в итоге 2:1 в пользу соперника.

Казахстан

Сборная после переезда под эгиду УЕФА пока что ничем внушительным себя не зарекомендовала. Да, это не глухой аутсайдер, но больше не любят летать к ней у гости больше из-за громадной дистанции, чем опасаясь класса игроков. В целом, так было и в прошлом году, когда в квалификации к паре побед над Лихтенштейном прибавили только пару ничьих.

При этом в 2026-м году казахи, в предыдущих контрольных поединках, смотрелись вполне достойно. В марте они обыграли и Намибию, и Коморские острова. Ну, а на этом сборе начали с ничьей на поле Армении, где даже открывали счет, но быстро пропустили ответный гол, в итоге так и закончив ничьей 1:1. Конечно же, хочется продлить свою беспроигрышную серию, но сделать это будет достаточно непросто.

Статистика личных встреч

В 2014-м и 2018-м году сборные уже проводили товарищеские поединки. И если в первом случае казахи проигрывали, то потом они сенсационно вырвали победу.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.25 для Венгрии и 10.00 для Казахстана. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы ждут только уверенной победы венгров. Они показывают себя неплохо, так что ставим на них с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,72).