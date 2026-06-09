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WTA
09 июня 2026, 05:20 | Обновлено 09 июня 2026, 05:35
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0

Даяна Ястремская – Сара Бейлек. Прогноз на матч WTA 250 в Хертогенбосе

Поединок 1/16 финала состоится 9 июня и начнется не ранее 12:00 по Киеву

09 июня 2026, 05:20 | Обновлено 09 июня 2026, 05:35
125
0
Даяна Ястремская – Сара Бейлек. Прогноз на матч WTA 250 в Хертогенбосе
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
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9 июня, свой матч в первом круге травяного турнира WTA 250 в Хертогенбосе проведут Даяна Ястремская (WTA 49) и Сара Бейлек (WTA 46).

Поединок начнется не ранее 12:00 по Киеву.

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Даяна Ястремская

На фоне успехов украинских спортсменок на Ролан Гаррос, результаты Ястремской выглядят скромно. Теннисистка никак не может найти свою игру, на французском мейджоре она вылетела в первом круге, уступив когда-то Паолини, хотя предпосылки для сильного выступления были, ведь перед этим удалось выиграть соревнования WTA 125 в Парме.

Украинка в прошлом сезоне хорошо отыграла на траве, одержав 8 побед в 11 встречах, она даже дошла до финала турнира в Ноттингеме. Ястремской важно обрести уверенность, в своей лучшей форме она способна обыграть любую соперницу. Многие матчи сводятся к большому количеству невынужденных ошибок, над этим надо работать.

Сара Бейлек

Чешская спортсменка выдает неоднозначный сезон, она может похвастаться тем, что сенсационно выиграла престижный турнир в Абу-Даби, начав с квалификации, с другой стороны, на других соревнованиях ни разу не удавалось выиграть больше одного матча.

Единственный успех в сезоне позволил подняться сразу на 57 позиций, по сравнению с началом года. Форма спортсменки вызывает немало вопросов, удалось выиграть всего один матч из последних шести. Судя по статистике, Бейлек откровенно избегает травяных турниров, в прошлом году она и вовсе не играла на этом покрытии, а начиная с 2021 провела всего 7 матчей на траве, одержав две победы.

Прогноз

Изначально спортсменкам давали равные шансы на успех, но сейчас украинка превратилась в небольшого фаворита. Такие изменения котировок свидетельствуют о том, что на Даяну активно ставят, хотя здесь сложно кому-то отдать предпочтение.

Теннисистки сыграют между собой впервые, я жду интересной борьбы двух спортсменок из топ-50. Поставлю в таком матче на тотал больше 20,5 геймов за 1,7.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремська
09.06.2026 -
12:00
Сара Бейлек
Тотал больше 20.5 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даяна Ястремская – Сара Бейлек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская Сара Бейлек WTA Хертогенбос прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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