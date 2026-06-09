Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена Лионеля Месси показала сексуальную фигуру
Другие новости
09 июня 2026, 01:41 | Обновлено 09 июня 2026, 01:43
176
0

ФОТО. Жена Лионеля Месси показала сексуальную фигуру

Антонела Роккуццо собрала более 1,6 миллиона лайков менее чем за сутки

09 июня 2026, 01:41 | Обновлено 09 июня 2026, 01:43
176
0
ФОТО. Жена Лионеля Месси показала сексуальную фигуру
Instagram. Антонела Роккуццо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Жена восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля МессиАнтонела Роккуццо – поделилась новыми фотографиями в своем Instagram.

На снимках 38-летняя аргентинка позирует у бассейна в леопардовом бикини, демонстрируя отличную физическую форму. Публикацию Антонела лаконично подписала: «Mix».

Новый пост быстро стал вирусным среди подписчиков. Менее чем за сутки он собрал более 1,6 миллиона лайков и тысячи комментариев.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Среди реакций пользователей: «Первая леди футбола», «Какая невероятная форма!», «Королева».

Напомним, Антонела Роккуццо является одной из самых популярных жен футболистов в мире. На ее страницу в Instagram подписаны более 40 миллионов пользователей, а каждая новая публикация стабильно собирает миллионы лайков.

По теме:
ФОТО. Футболист Динамо кардинально сменил имидж и удивил фанатов
«Я не видела смысла жизни». Бех-Романчук сделала эмоциональное признание
ФОТО. Папа Римский поставил точку в споре Реал или Барселона
фото Лионель Месси lifestyle Антонела Роккуццо Интер Майами сборная Аргентины по футболу девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-Шейх решил организовать грандиозный бой для Усика и выбрал страну
Бокс | 08 июня 2026, 05:32 1
Турки Аль-Шейх решил организовать грандиозный бой для Усика и выбрал страну
Турки Аль-Шейх решил организовать грандиозный бой для Усика и выбрал страну

Ожидается, что Кабайел станет соперником украинца в Стамбуле

Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Футбол | 08 июня 2026, 19:54 14
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб
Официальное предложение. ПСЖ нашел Забарному новый клуб

Защитника предложили «Ливерпулю»

Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Футбол | 08.06.2026, 09:06
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Эксперт объяснил, чего еще не хватает сборной Украины при Мальдере
Футбол | 09.06.2026, 01:04
Эксперт объяснил, чего еще не хватает сборной Украины при Мальдере
Эксперт объяснил, чего еще не хватает сборной Украины при Мальдере
Комментатор Александр Тынгаев ушел из жизни…
Футбол | 08.06.2026, 20:08
Комментатор Александр Тынгаев ушел из жизни…
Комментатор Александр Тынгаев ушел из жизни…
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
07.06.2026, 09:55 21
Футбол
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
07.06.2026, 04:12 1
Бокс
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
07.06.2026, 09:33 33
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
07.06.2026, 21:09 116
Футбол
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
07.06.2026, 01:01 1
Бокс
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
08.06.2026, 00:40
Футбол
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
07.06.2026, 08:44 4
Бокс
Поляки закрыли двери для сборной Украины
Поляки закрыли двери для сборной Украины
07.06.2026, 07:34 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем