ФОТО. Жена Лионеля Месси показала сексуальную фигуру
Антонела Роккуццо собрала более 1,6 миллиона лайков менее чем за сутки
Жена восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси – Антонела Роккуццо – поделилась новыми фотографиями в своем Instagram.
На снимках 38-летняя аргентинка позирует у бассейна в леопардовом бикини, демонстрируя отличную физическую форму. Публикацию Антонела лаконично подписала: «Mix».
Новый пост быстро стал вирусным среди подписчиков. Менее чем за сутки он собрал более 1,6 миллиона лайков и тысячи комментариев.
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Среди реакций пользователей: «Первая леди футбола», «Какая невероятная форма!», «Королева».
Напомним, Антонела Роккуццо является одной из самых популярных жен футболистов в мире. На ее страницу в Instagram подписаны более 40 миллионов пользователей, а каждая новая публикация стабильно собирает миллионы лайков.
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