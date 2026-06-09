ФОТО. Папа Римский поставил точку в споре Реал или Барселона

Папа Римский Лев XIV посетил стадион «Сантьяго Бернабеу», где встретился с новоизбранным президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом.

Во время встречи глава «сливочных» вручил понтифику именную футболку клуба с его фамилией и номером 1, а также миниатюрную копию легендарного стадиона «Бернабеу». В ответ Лев XIV подарил Пересу памятную медаль.

Визит Папы стал частью встречи с епархиальной общиной Мадрида. На стадионе собрались десятки тысяч верующих, а сам понтифик обратился к присутствующим с речью.

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Ранее Лев XIV уже успел привлечь внимание футбольных болельщиков. На вопрос журналистов, кого он предпочитает – «Реал» или «Барселону», понтифик с улыбкой ответил: «Папа – за все команды, но Прево – за «Реал» Мадрид».

Напомним, Лев XIV стал первым Папой Римским из США. До избрания на Святой престол он был известен как Роберт Фрэнсис Прево.