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Украина. Первая лига
09 июня 2026, 00:32 | Обновлено 09 июня 2026, 00:46
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0

Пробой начнет сезон без капитана и лучшего бомбардира

Команда из Городенки потеряла двух важных исполнителей

09 июня 2026, 00:32 | Обновлено 09 июня 2026, 00:46
31
0
Пробой начнет сезон без капитана и лучшего бомбардира
Роман Борисевич
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«Пробой» в своем дебютном сезоне в Первой лиге занял высокое восьмое место, но этим летом уже успел остаться без нескольких игроков. Вслед за центральным защитником Романом Белым, крайними полузащитниками Николаем Сикачем и Владиславом Фелиповичем, о чьем уходе из клуба уже сообщал Sport.ua, команду покинул ее капитан – опорный полузащитник Роман Борисевич.

Также, как сообщал Sport.ua, закончились арендные соглашения с двумя молодыми игроками «Металлиста 1925» – правым защитником Русланом Ткаченко и центральным полузащитником Даниилом Пильганчуком. Продолжение сотрудничества с ними не планируется.

Несколько иная ситуация с лучшим бомбардиром НК «Пробой» – опытным нападающим Богданом Оринчаком. Он как раз договорился с руководством клуба о новом контракте, но из-за травмы еще нескоро сможет помочь команде на футбольном поле.

«В мае во время игры с «Агробизнесом» у меня откололся хрящ в колене. Пришлось делать операцию – мне провели хондропластику: врачи установили специальную мембрану и ввели костный мозг. Сейчас у меня есть несколько месяцев на восстановление. Клуб предложил мне новый контракт, и мы решили, что я остаюсь на один сезон в «Пробое», – рассказал Оринчак корреспонденту Sport.ua.

В прошлом сезоне Первой лиги 32-летний форвард провел за «Пробой» 25 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи. Годом ранее Оринчак в составе команды стал чемпионом и лучшим бомбардиром Второй лиги, а еще раньше вместе с «Минаем» выигрывал малое «золото» в Первой лиге.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Пробой Городенка инсайд Роман Белый Роман Борисевич Богдан Оринчак
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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