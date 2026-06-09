Пробой начнет сезон без капитана и лучшего бомбардира

«Пробой» в своем дебютном сезоне в Первой лиге занял высокое восьмое место, но этим летом уже успел остаться без нескольких игроков. Вслед за центральным защитником Романом Белым, крайними полузащитниками Николаем Сикачем и Владиславом Фелиповичем, о чьем уходе из клуба уже сообщал Sport.ua, команду покинул ее капитан – опорный полузащитник Роман Борисевич.

Также, как сообщал Sport.ua, закончились арендные соглашения с двумя молодыми игроками «Металлиста 1925» – правым защитником Русланом Ткаченко и центральным полузащитником Даниилом Пильганчуком. Продолжение сотрудничества с ними не планируется.

Несколько иная ситуация с лучшим бомбардиром НК «Пробой» – опытным нападающим Богданом Оринчаком. Он как раз договорился с руководством клуба о новом контракте, но из-за травмы еще нескоро сможет помочь команде на футбольном поле.

«В мае во время игры с «Агробизнесом» у меня откололся хрящ в колене. Пришлось делать операцию – мне провели хондропластику: врачи установили специальную мембрану и ввели костный мозг. Сейчас у меня есть несколько месяцев на восстановление. Клуб предложил мне новый контракт, и мы решили, что я остаюсь на один сезон в «Пробое», – рассказал Оринчак корреспонденту Sport.ua.

В прошлом сезоне Первой лиги 32-летний форвард провел за «Пробой» 25 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи. Годом ранее Оринчак в составе команды стал чемпионом и лучшим бомбардиром Второй лиги, а еще раньше вместе с «Минаем» выигрывал малое «золото» в Первой лиге.