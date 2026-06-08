Александр ЗИНЧЕНКО: «Сказал Владе, чтобы собирала вещи»

Украинский левый защитник амстердамского «Аякса» Александр Зинченко вспомнил, как главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета спрашивал его о центральном защитнике донецкого «Шахтера» Николае Матвиенко:

«Помню, когда Артета только стал главным тренером «Арсенала», прошло несколько недель, я пришел после тренировки, мы легли отдохнуть. Я встаю, смотрю: у меня пропущенный от Артеты. Смотрю на Владу, говорю в шутку: «Собираем вещи, скорее всего».

Перезваниваю ему, он говорит: «Алекс, я у тебя хотел спросить про Матвиенко». Я говорю: «Влада, распаковывай обратно». Я всегда положительно о наших ребятах говорю, потому что так оно и есть».

Ранее Александр Зинченко рассказал, как ему звонили по поводу Матвея Пономаренко.