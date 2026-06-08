Звезда Ман Сити принял решение по переговорам с Атлетико и Барселоной

31-летний полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва решил временно приостановить переговоры с другими клубами о своём будущем.

Контракт португальца с английским клубом остается в силе до 30 июня. С 17 числа сборная Португалии начинает свой путь на ЧМ-2026 в Мексике, США и Канаде. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, на этом фоне Силва решил поставить обсуждение своего будущего на паузу. «Барселона» и «Атлетико» пытаются договориться с агентом игрока Жорже Мендешем, однако успеха пока не добились.

Отмечается, что Силва собирается начать поиски нового клуба только после завершения мундиаля.