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Испания
08 июня 2026, 22:25 | Обновлено 08 июня 2026, 22:39
563
0

Звезда Ман Сити принял решение по переговорам с Атлетико и Барселоной

Бернарду Силва взял перерыв до конца ЧМ-2026

08 июня 2026, 22:25 | Обновлено 08 июня 2026, 22:39
563
0
Звезда Ман Сити принял решение по переговорам с Атлетико и Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Сильва
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31-летний полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Бернарду Силва решил временно приостановить переговоры с другими клубами о своём будущем.

Контракт португальца с английским клубом остается в силе до 30 июня. С 17 числа сборная Португалии начинает свой путь на ЧМ-2026 в Мексике, США и Канаде. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, на этом фоне Силва решил поставить обсуждение своего будущего на паузу. «Барселона» и «Атлетико» пытаются договориться с агентом игрока Жорже Мендешем, однако успеха пока не добились.

Отмечается, что Силва собирается начать поиски нового клуба только после завершения мундиаля.

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Бернарду Силва Барселона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити
Андрей Плыгун Источник: Фабрицио Романо
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