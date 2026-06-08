Два участника Лиги чемпионов решили вернуть Довбика в Испанию

Украинский нападающий Артем Довбик может продолжить карьеру в клубе испанской Лиги чемпионов.

По информации журналиста Стефано Джентили, интерес к нападающему проявляют «Бетис» и «Вильярреал».

Сообщается, что руководство «Бетиса» и «Вильярреала» изучает несколько вариантов для усиления атаки. Довбик входит в число футболистов, которых рассматривают испанские клубы, готовящиеся к выступлениям в следующем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее легенда «Ромы» Роберто Пруццо не исключил, что летом римский клуб отдаст украинского нападающего Артема Довбика в аренду и будет вынужден платить ему часть его заработной платы.