Два участника Лиги чемпионов решили вернуть Довбика в Испанию
Украинец заинтересовал «Бетис» и «Вильярреал»
Украинский нападающий Артем Довбик может продолжить карьеру в клубе испанской Лиги чемпионов.
По информации журналиста Стефано Джентили, интерес к нападающему проявляют «Бетис» и «Вильярреал».
Сообщается, что руководство «Бетиса» и «Вильярреала» изучает несколько вариантов для усиления атаки. Довбик входит в число футболистов, которых рассматривают испанские клубы, готовящиеся к выступлениям в следующем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.
Ранее легенда «Ромы» Роберто Пруццо не исключил, что летом римский клуб отдаст украинского нападающего Артема Довбика в аренду и будет вынужден платить ему часть его заработной платы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне находятся в активном поиске центрального защитника
Каталонцы примут предложение «Трабзонспора»