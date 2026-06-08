«Он будет решать». За скандального новичка Шахтера заступился тренер

Бывший наставник молодежной команды «Атлетико Паранаэнсе» Жоау Коррейя высказал свое мнение о личности 17-летнего вингера этого клуба Бруниньо, который летом переберется в «Шахтер».

«Я думаю, именно его личность, осознание того, что он хорош, и сделали его тем, кто он есть сегодня. В прошлом году он играл в команде до 17 лет, и никто не знал, кто такой Бруниньо. А сегодня он переходит в «Шахтер».

«Говорят, что он плохой парень и плохо себя ведет? Честно говоря, я никогда не видел Бруниньо таким. На моих тренировках было очень мало случаев, когда он не выкладывался на 100%. Он всегда был игроком, который много давал нам как с мячом, так и без него, хорошо защищался и работая на команду. Эту сторону Бруниньо, о которой все говорят, я никогда не видел. Для меня он хороший парень, хороший игрок, технически одаренный и с чемпионским характером. Если мы посмотрим на великих игроков в истории, у них был именно такой характер. Это то, чего Бруниньо не должен терять».

«У меня была возможность дать интервью украинскому телеканалу, потому что я тренировал Эгиналду и Марлона Гомеса в «Васко да Гама». Это два игрока, которые перешли в «Шахтер» в очень молодом возрасте, и оба – великолепные футболисты. На мой взгляд, Бруниньо окажет гораздо более быстрое влияние на «Шахтер», чем эти два игрока».

«Он уже привык решать исход матчей в профессиональной команде, и он решил исход игры в нашем чемпионате Паранаэнсе. Куда бы он ни пошел, он будет решать. Поэтому я думаю, что Бруниньо достигнет вершины европейского футбола. Это произойдет естественно, если только что-то не пойдет совсем не так. Я буду болеть за то, чтобы все сложилось хорошо», – заявил Коррейя.

В марте нынешнего года бразильские СМИ сообщали, что у Бруниньо возникли проблемы с законом. Молодого футболиста остановил экипаж полиции, который установил факт вождения со стороны Бруниньо без наличия у него водительского удостоверения.