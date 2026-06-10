Александр ЗИНЧЕНКО: «Не могу сказать, что это успешный футболист»

Универсал «Аякса» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о времени, проведённом в «Манчестер Сити».

«Когда говорят о моей успешности в «Манчестер Сити», я смотрю на это немного иначе. Если сравнивать себя с футболистами, с которыми мне довелось играть в этой команде, то я точно не скажу о себе, что это успешный футболист.

В то же время я считаю себя счастливым человеком, ведь у меня была возможность работать бок о бок с игроками и тренерами высочайшего уровня. Именно там я получил огромный опыт и многому научился», – сказал Зинченко.