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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Не могу сказать, что это успешный футболист»
Англия
10 июня 2026, 08:32 |
524
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Не могу сказать, что это успешный футболист»

Украинец – о своём пребывании в «Манчестер Сити»

10 июня 2026, 08:32 |
524
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Не могу сказать, что это успешный футболист»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко
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Универсал «Аякса» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о времени, проведённом в «Манчестер Сити».

«Когда говорят о моей успешности в «Манчестер Сити», я смотрю на это немного иначе. Если сравнивать себя с футболистами, с которыми мне довелось играть в этой команде, то я точно не скажу о себе, что это успешный футболист.

В то же время я считаю себя счастливым человеком, ведь у меня была возможность работать бок о бок с игроками и тренерами высочайшего уровня. Именно там я получил огромный опыт и многому научился», – сказал Зинченко.

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Александр Зинченко Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Бомбардир
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