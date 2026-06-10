Англия10 июня 2026, 08:32 |
524
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Александр ЗИНЧЕНКО: «Не могу сказать, что это успешный футболист»
Украинец – о своём пребывании в «Манчестер Сити»
10 июня 2026, 08:32 |
524
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Универсал «Аякса» и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о времени, проведённом в «Манчестер Сити».
«Когда говорят о моей успешности в «Манчестер Сити», я смотрю на это немного иначе. Если сравнивать себя с футболистами, с которыми мне довелось играть в этой команде, то я точно не скажу о себе, что это успешный футболист.
В то же время я считаю себя счастливым человеком, ведь у меня была возможность работать бок о бок с игроками и тренерами высочайшего уровня. Именно там я получил огромный опыт и многому научился», – сказал Зинченко.
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