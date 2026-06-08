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  4. Фабрицио Романо рассказал, за какой клуб будет играть Жиру
Франция
08 июня 2026, 18:59 | Обновлено 08 июня 2026, 19:00
328
0

Фабрицио Романо рассказал, за какой клуб будет играть Жиру

Французский форвард продлил соглашение с «Лиллем» еще на один сезон

08 июня 2026, 18:59 | Обновлено 08 июня 2026, 19:00
328
0
Фабрицио Романо рассказал, за какой клуб будет играть Жиру
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру
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Французский нападающий Оливье Жиру продлил контракт с «Лиллем». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 39-летний футболист и представитель Лиги 1 согласовали контракт до окончания сезона 2026/27. За «Лилль» форвард выступает с лета 2025 года.

В прошедшем сезоне Оливье Жиру провел 44 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 11 результативными ударами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что Давиде Анчелотти возглавил «Лилль».

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Оливье Жиру продление контракта чемпионат Франции по футболу Лилль Фабрицио Романо Лига 1 (Франция)
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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