Фабрицио Романо рассказал, за какой клуб будет играть Жиру

Французский нападающий Оливье Жиру продлил контракт с «Лиллем». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 39-летний футболист и представитель Лиги 1 согласовали контракт до окончания сезона 2026/27. За «Лилль» форвард выступает с лета 2025 года.

В прошедшем сезоне Оливье Жиру провел 44 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 11 результативными ударами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что Давиде Анчелотти возглавил «Лилль».