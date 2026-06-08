Франция08 июня 2026, 18:59 | Обновлено 08 июня 2026, 19:00
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Фабрицио Романо рассказал, за какой клуб будет играть Жиру
Французский форвард продлил соглашение с «Лиллем» еще на один сезон
08 июня 2026, 18:59 | Обновлено 08 июня 2026, 19:00
328
0
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Французский нападающий Оливье Жиру продлил контракт с «Лиллем». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 39-летний футболист и представитель Лиги 1 согласовали контракт до окончания сезона 2026/27. За «Лилль» форвард выступает с лета 2025 года.
В прошедшем сезоне Оливье Жиру провел 44 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 11 результативными ударами и 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что Давиде Анчелотти возглавил «Лилль».
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