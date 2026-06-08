ДЖОКОВИЧ: «Я рад, что ты это сделал. Ты полностью заслуживаешь этот успех»

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович поздравил Александра Зверева с победой на Открытом чемпионате Франции 2026.

Ноле написал пост-поздравление в социальных сетях:

«Саша, знаю тебя с тех пор как тебе было 10 лет. Ты сражался на тренировочных кортах с моим младшим братом, пока я играл против твоего старшего брата Миши на крупнейших юниорских и профессиональных турнирах. Много лет я поддерживаю дружеские отношения со всей вашей семьей. Мы провели бесчисленное количество разговоров о теннисной тактике, стратегии, жизни, семье, бизнесе. Мы отлично проводили время на корте и за его пределами. Понимание того, через что тебе пришлось пройти с юных лет, как ты преодолел самые серьезные внутренние психологические барьеры и заставил замолчать критиков, считавших, что ты никогда не выиграешь турнир Grand Slam, я понимаю, насколько эта победа стала особенной и незабываемой. Было очень трогательно видеть твои слезы радости вместе с родителями, братом и другими членами команды. Я рад, что ты это сделал. Ты полностью заслуживаешь этого успеха, потому что проделал огромную работу во всех аспектах, чтобы этого достичь. Наслаждайся этим, и молодец, брат!».

Зверев стал чемпионом Открытого чемпионата Франции 2026 и впервые завоевал трофей мейджора в карьере.