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08 июня 2026, 18:02 |
169
0

ДЖОКОВИЧ: «Я рад, что ты это сделал. Ты полностью заслуживаешь этот успех»

Ноле поздравил Зверева с победой на Ролан Гаррос, написав пост в социальных сетях

08 июня 2026, 18:02 |
169
0
ДЖОКОВИЧ: «Я рад, что ты это сделал. Ты полностью заслуживаешь этот успех»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Легендарный сербский теннисист Новак Джокович поздравил Александра Зверева с победой на Открытом чемпионате Франции 2026.

Ноле написал пост-поздравление в социальных сетях:

«Саша, знаю тебя с тех пор как тебе было 10 лет. Ты сражался на тренировочных кортах с моим младшим братом, пока я играл против твоего старшего брата Миши на крупнейших юниорских и профессиональных турнирах. Много лет я поддерживаю дружеские отношения со всей вашей семьей. Мы провели бесчисленное количество разговоров о теннисной тактике, стратегии, жизни, семье, бизнесе. Мы отлично проводили время на корте и за его пределами. Понимание того, через что тебе пришлось пройти с юных лет, как ты преодолел самые серьезные внутренние психологические барьеры и заставил замолчать критиков, считавших, что ты никогда не выиграешь турнир Grand Slam, я понимаю, насколько эта победа стала особенной и незабываемой. Было очень трогательно видеть твои слезы радости вместе с родителями, братом и другими членами команды. Я рад, что ты это сделал. Ты полностью заслуживаешь этого успеха, потому что проделал огромную работу во всех аспектах, чтобы этого достичь. Наслаждайся этим, и молодец, брат!».

Зверев стал чемпионом Открытого чемпионата Франции 2026 и впервые завоевал трофей мейджора в карьере.

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Новак Джокович Александр Зверев Ролан Гаррос 2026 lifestyle
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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