Украинская теннисистка Марта Костюк, которая занимает 12-е место в рейтинге WTA, прибыла на травяной турнир WTA 500 в Лондоне, Великобритания.

Украинка уже провела первую тренировку. Костюк посеяна под пятым номером.

В первом раунде Марта сыграет против облатадельницы wild card Мики Стойсавлевич (Великобритания, WTA 261).

Предыдущим турниром Костюк был Ролан Гаррос, на котором она добралась до 1/2 финала. Марта впервые в карьере сыграла в полуфинале турнира Grand Slam.

ФОТО. Марта Костюк провела тренировку на травяных кортах Лондона

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine