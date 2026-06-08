ФОТО. Марта Костюк провела тренировку на травяных кортах Лондона
Вторая ракетка Украины готовится к старту пятисотника в столице Великобритании
Украинская теннисистка Марта Костюк, которая занимает 12-е место в рейтинге WTA, прибыла на травяной турнир WTA 500 в Лондоне, Великобритания.
Украинка уже провела первую тренировку. Костюк посеяна под пятым номером.
В первом раунде Марта сыграет против облатадельницы wild card Мики Стойсавлевич (Великобритания, WTA 261).
Предыдущим турниром Костюк был Ролан Гаррос, на котором она добралась до 1/2 финала. Марта впервые в карьере сыграла в полуфинале турнира Grand Slam.
ФОТО. Марта Костюк провела тренировку на травяных кортах Лондона
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