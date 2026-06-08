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WTA
08 июня 2026, 18:49 | Обновлено 08 июня 2026, 19:44
501
0

ФОТО. Марта Костюк провела тренировку на травяных кортах Лондона

Вторая ракетка Украины готовится к старту пятисотника в столице Великобритании

08 июня 2026, 18:49 | Обновлено 08 июня 2026, 19:44
501
0
ФОТО. Марта Костюк провела тренировку на травяных кортах Лондона
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк, которая занимает 12-е место в рейтинге WTA, прибыла на травяной турнир WTA 500 в Лондоне, Великобритания.

Украинка уже провела первую тренировку. Костюк посеяна под пятым номером.

В первом раунде Марта сыграет против облатадельницы wild card Мики Стойсавлевич (Великобритания, WTA 261).

Предыдущим турниром Костюк был Ролан Гаррос, на котором она добралась до 1/2 финала. Марта впервые в карьере сыграла в полуфинале турнира Grand Slam.

ФОТО. Марта Костюк провела тренировку на травяных кортах Лондона

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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