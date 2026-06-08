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  4. «Всегда можно больше». Зинченко вспомнил интересный урок жизни от Гвардиолы
Англия
08 июня 2026, 19:42 |
173
0

«Всегда можно больше». Зинченко вспомнил интересный урок жизни от Гвардиолы

Пеп пытался убедить футболистов, что всегда нужно стремиться к большему

08 июня 2026, 19:42 |
173
0
«Всегда можно больше». Зинченко вспомнил интересный урок жизни от Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинченко и Гвардиола
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Бывший защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко вспомнил интересную наставление от экс-тренера «горожан» Пепа Гвардиолы.

«У нас была выездная игра. Мы заходим в раздевалку, а там столы, на которых ваза, лимон и нож. Гвардиола говорит: «Если вы думаете, что на поле сделали все возможное, я хочу вам кое-что показать». Разрезает лимон и начинает его сдавливать. Говорит: «Я выжал все, что только мог. Все, максимум, больше не могу». Отходит, а потом говорит кому-то из игроков: «Ну, попробуй ты тоже [выжать] этот самый лимон». Он давит, и капелька сока капает. Говорит: «О, ты больше не можешь. Это максимум. Давай, передай своему товарищу по команде». Он передал, тот сжал, и какая-то капля снова упала. Это был посыл, что всегда можно больше», – рассказал Зинченко.

Александр выступал в составе «Манчестер Сити» с 2016 по 2022 год. В качестве игрока клуба он успел выиграть десять трофеев, включая четыре титула чемпиона Англии. В мае Гвардиола покинул пост главного тренера «горожан» после 10 лет работы.

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Пеп Гвардиола Александр Зинченко Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Андрей Плыгун Источник: Бомбардир
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