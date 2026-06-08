«Всегда можно больше». Зинченко вспомнил интересный урок жизни от Гвардиолы

Бывший защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко вспомнил интересную наставление от экс-тренера «горожан» Пепа Гвардиолы.

«У нас была выездная игра. Мы заходим в раздевалку, а там столы, на которых ваза, лимон и нож. Гвардиола говорит: «Если вы думаете, что на поле сделали все возможное, я хочу вам кое-что показать». Разрезает лимон и начинает его сдавливать. Говорит: «Я выжал все, что только мог. Все, максимум, больше не могу». Отходит, а потом говорит кому-то из игроков: «Ну, попробуй ты тоже [выжать] этот самый лимон». Он давит, и капелька сока капает. Говорит: «О, ты больше не можешь. Это максимум. Давай, передай своему товарищу по команде». Он передал, тот сжал, и какая-то капля снова упала. Это был посыл, что всегда можно больше», – рассказал Зинченко.