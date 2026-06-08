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WTA
08 июня 2026, 16:22 | Обновлено 08 июня 2026, 16:59
729
3

Подготовка к Уимблдону: где сыграют Свитолина, Костюк и другие украинки

8 июня официально стартовал травяной сезон в женском Туре

08 июня 2026, 16:22 | Обновлено 08 июня 2026, 16:59
729
3 Comments
Подготовка к Уимблдону: где сыграют Свитолина, Костюк и другие украинки
Марта Костюк и Элина Свитолина
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8 июня стартовал травяной сезон – ведущие теннисисты и теннисистки планеты начали подготовку к Уимблдону-2026.

Sport.ua предлагает вашему вниманию календарь украинских теннисисток на травяной отрезок сезона!

(новость обновляется, возможны изменения)

Элина Свитолина

  • WTA 500 Берлин (15.06 – 21.06)
  • WTA 500 Бад-Хомбург (21.06. – 27.06)

Марта Костюк

  • WTA 500 Лондон (08.06 – 14.06)

Даяна Ястремская

  • WTA 250 Хертогенбос (08.06 – 14.06)
  • WTA 250 Ноттингем (15.06. – 21.06)

Юлия Стародубцева

  • WTA 250 Истбурн (21.06. – 27.06)

Ангелина Калинина

  • WTA 500 Берлин, квалификация (15.06 – 21.06)

Дарья Снигур

  • WTA 250 Хертогенбос (08.06 – 14.06)

Вероника Подрез

  • WTA 125 Илкли (08.06 – 14.06)
  • Уимблдон, квалификация (22.06 – 25.06)

Александра Олейникова пока что не заявлена ни на один турнир. Список на квалификацию пятисотника в Бад-Хомбурге появится позднее.

Уимблдонский турнир пройдет с 29 июня по 12 июля. В основной сетке травяного мейджора Украину представят семь теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур. Вероника Подрез сыграет в квалификации.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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У Марти якось дивно, після РГ відразу турнір, а потім довге вичікування, або канікули...
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+2
Ох і ледацюги Сгігур з Костюк!
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0
за очередными финалами, украинки
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0
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