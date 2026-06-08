Подготовка к Уимблдону: где сыграют Свитолина, Костюк и другие украинки

8 июня стартовал травяной сезон – ведущие теннисисты и теннисистки планеты начали подготовку к Уимблдону-2026.

Sport.ua предлагает вашему вниманию календарь украинских теннисисток на травяной отрезок сезона!

(новость обновляется, возможны изменения)

Элина Свитолина

WTA 500 Берлин (15.06 – 21.06)

WTA 500 Бад-Хомбург (21.06. – 27.06)

Марта Костюк

WTA 500 Лондон (08.06 – 14.06)

Даяна Ястремская

WTA 250 Хертогенбос (08.06 – 14.06)

WTA 250 Ноттингем (15.06. – 21.06)

Юлия Стародубцева

WTA 250 Истбурн (21.06. – 27.06)

Ангелина Калинина

WTA 500 Берлин, квалификация (15.06 – 21.06)

Дарья Снигур

WTA 250 Хертогенбос (08.06 – 14.06)

Вероника Подрез

WTA 125 Илкли (08.06 – 14.06)

Уимблдон, квалификация (22.06 – 25.06)

Александра Олейникова пока что не заявлена ни на один турнир. Список на квалификацию пятисотника в Бад-Хомбурге появится позднее.

Уимблдонский турнир пройдет с 29 июня по 12 июля. В основной сетке травяного мейджора Украину представят семь теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур. Вероника Подрез сыграет в квалификации.

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