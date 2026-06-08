ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ попрощался с воспитанником Шахтера

Черновицкая «Буковина» официально объявила об уходе украинского полузащитника Виталия Кольцова.

Срок действия контракта 32-летнего футболиста с «желто-черными» истекает в конце июня, и стороны решили не продлевать соглашение.

Виталий Кольцов присоединился к «Буковине» в июне 2024 года.

Всего за два сезона в составе черновицкого клуба полузащитник провел 34 матча, в которых отличился 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. В чемпионском для «желто-черных» сезоне 2025/26 Кольцов сыграл в 10 поединках и забил 2 гола.