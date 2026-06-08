Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ попрощался с воспитанником Шахтера
Украина. Премьер лига
08 июня 2026, 15:34 |
1060
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ попрощался с воспитанником Шахтера

Виталий Кольцов покинул Буковину

08 июня 2026, 15:34 |
1060
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок УПЛ попрощался с воспитанником Шахтера
ФК Буковина
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Черновицкая «Буковина» официально объявила об уходе украинского полузащитника Виталия Кольцова.

Срок действия контракта 32-летнего футболиста с «желто-черными» истекает в конце июня, и стороны решили не продлевать соглашение.

Виталий Кольцов присоединился к «Буковине» в июне 2024 года.

Всего за два сезона в составе черновицкого клуба полузащитник провел 34 матча, в которых отличился 6 забитыми мячами и 1 голевой передачей. В чемпионском для «желто-черных» сезоне 2025/26 Кольцов сыграл в 10 поединках и забил 2 гола.

По теме:
ПСЖ может попрощаться с Дембеле. На обладателя ЗМ появился претендент
Реал готовит продажи на 150 миллионов евро
Клубы-участники Лиги чемпионов заинтересованы в Довбике. Есть контакты
Виталий Кольцов Буковина Черновцы трансферы трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона сообщила цену, которую придется заплатить за Ваната
Футбол | 08 июня 2026, 15:51 2
Жирона сообщила цену, которую придется заплатить за Ваната
Жирона сообщила цену, которую придется заплатить за Ваната

В услугах 24-летнего форварда заинтересован «Вильярреал», который попал в Лигу чемпионов

ФОТО. Кошмар в Оденсе. Матч Дания – Украина прерван
Футбол | 07 июня 2026, 21:02 6
ФОТО. Кошмар в Оденсе. Матч Дания – Украина прерван
ФОТО. Кошмар в Оденсе. Матч Дания – Украина прерван

Эриксену оказывают помощь

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
Футбол | 08.06.2026, 10:32
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
Футбол | 07.06.2026, 21:09
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
Президент известного клуба намерен подписать Довбика, который не нужен Роме
Футбол | 08.06.2026, 10:10
Президент известного клуба намерен подписать Довбика, который не нужен Роме
Президент известного клуба намерен подписать Довбика, который не нужен Роме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх решил организовать грандиозный бой для Усика и выбрал страну
Турки Аль-Шейх решил организовать грандиозный бой для Усика и выбрал страну
08.06.2026, 05:32 1
Бокс
Поляки закрыли двери для сборной Украины
Поляки закрыли двери для сборной Украины
07.06.2026, 07:34 38
Футбол
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
08.06.2026, 00:40
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
08.06.2026, 07:20 11
Футбол
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
07.06.2026, 08:44 4
Бокс
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
06.06.2026, 18:01 113
Теннис
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
Неприятные новости для Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
08.06.2026, 09:24 25
Футбол
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
08.06.2026, 04:12 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем