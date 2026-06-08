Клуб Первой лиги продлил контракты еще с несколькими футболистами
Под вопросом остаются два ветерана команды
Как стало известно Sport.ua, еще три игрока «Прикарпатья» подписали новые контракты с клубом.
Еще по крайней мере год будут защищать цвета команды 24-летний голкипер Святослав Барасюк и 27-летний опорный полузащитник Василий Геник. А 25-летний центрфорвард Мирослав Трофимюк продлил соглашение до конца текущего года.
В то же время после завершения аренды покинул «Прикарпатье» 22-летний вингер Даниил Голуб, права на которого принадлежат «Буковине». Не будет продлен контракт и с его ровесником, правым полузащитником Максимом Максимцом. Скорее всего, не будет играть за Прикарпатье в следующем сезоне и 22-летний опорник Павел Михальчук.
Пока неизвестно, останутся ли в команде на следующий сезон два главных аксакала нынешней Первой лиги – 36-летний центрфорвард Роман Барчук (238 матчей, 49 голов) и капитан зелено-желтых, 32-летний атакующий полузащитник Василий Цюцюра (229 матчей, 47 голов).
Напомним, ранее контракты с «Прикарпатьем» продлили три игрока основного состава.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб тестирует на сборах Гусева, Коробова и Тымчика
Эриксену оказывают помощь