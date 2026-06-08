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Украина. Первая лига
08 июня 2026, 13:58 |
662
0

Клуб Первой лиги продлил контракты еще с несколькими футболистами

Под вопросом остаются два ветерана команды

08 июня 2026, 13:58 |
662
0
Клуб Первой лиги продлил контракты еще с несколькими футболистами
ФК Прикарпатье
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Как стало известно Sport.ua, еще три игрока «Прикарпатья» подписали новые контракты с клубом.

Еще по крайней мере год будут защищать цвета команды 24-летний голкипер Святослав Барасюк и 27-летний опорный полузащитник Василий Геник. А 25-летний центрфорвард Мирослав Трофимюк продлил соглашение до конца текущего года.

В то же время после завершения аренды покинул «Прикарпатье» 22-летний вингер Даниил Голуб, права на которого принадлежат «Буковине». Не будет продлен контракт и с его ровесником, правым полузащитником Максимом Максимцом. Скорее всего, не будет играть за Прикарпатье в следующем сезоне и 22-летний опорник Павел Михальчук.

Пока неизвестно, останутся ли в команде на следующий сезон два главных аксакала нынешней Первой лиги – 36-летний центрфорвард Роман Барчук (238 матчей, 49 голов) и капитан зелено-желтых, 32-летний атакующий полузащитник Василий Цюцюра (229 матчей, 47 голов).

Напомним, ранее контракты с «Прикарпатьем» продлили три игрока основного состава.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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