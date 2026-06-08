Большое возвращение. Италия – в шаге от назначения нового тренера

Итальянский специалист Роберто Манчини находится в шаге от возвращения на пост главного тренера национальной сборной Италии, сообщает известный журналист Николо Скира.

По информации источника, для коуча подготовили контракт до 2030 года, по которому он будет ежегодно зарабатывать по 2 миллиона евро.

Роберто Манчини уже возглавлял сборную Италии в 2018-2023 годах и выиграл с командой Евро-2020. Сейчас он возглавляет катарский «Аль-Садд».

Сборная Италии третий раз подряд не квалифицировалась на чемпионат мира: в финале отборочного турнира уступила Боснии и Герцеговине в серии пенальти (1:1, 1:4 по пенальти).

Ранее Фабио Капелло выбрал тренера для сборной Италии.