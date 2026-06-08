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Украина. Премьер лига
08 июня 2026, 13:30 |
581
0

Звезда Второй лиги обратил на себя внимание клубов УПЛ

Даниилом Волковым из Куликов-Белки также интересуются команды из Первой лиги

08 июня 2026, 13:30 |
581
0
Звезда Второй лиги обратил на себя внимание клубов УПЛ
ПФЛ
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Украинский полузащитник клуба второй лиги «Куликов-Билки» Даниил Волков привлек внимание неназванных клубов Украинской Премьер-лиги, сообщает анонимный Telegram-канал «Николай Скирович».

По информации источника, на 23-летнего футболиста также претендуют команды из Первой лиги.

В сезоне 2025/26 Даниил Волков провел 30 матчей на клубном уровне, отличившись 18 забитыми мячами. Его контракт с клубом, по данным Transfermarkt, действует до 31 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что Даниилом Волковым интересуется луганская «Заря».

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Даниил Волков Куликов-Белка трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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