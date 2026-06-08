Звезда Второй лиги обратил на себя внимание клубов УПЛ

Украинский полузащитник клуба второй лиги «Куликов-Билки» Даниил Волков привлек внимание неназванных клубов Украинской Премьер-лиги, сообщает анонимный Telegram-канал «Николай Скирович».

По информации источника, на 23-летнего футболиста также претендуют команды из Первой лиги.

В сезоне 2025/26 Даниил Волков провел 30 матчей на клубном уровне, отличившись 18 забитыми мячами. Его контракт с клубом, по данным Transfermarkt, действует до 31 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что Даниилом Волковым интересуется луганская «Заря».