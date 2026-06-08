Динамо готовит сюрпризы для своих болельщиков. Скучно не будет
Юрий Корзаченко – о планах и целях киевского клуба в честь 100-летия со дня основания
Директор медиа-департамента киевского «Динамо» Юрий Корзаченко рассказал о планах команды, которая в следующем сезоне отпразднует 100-летие со дня основания знаменитого клуба.
«Бело-синие» продолжат доверять собственным воспитанникам, которые неоднократно демонстрировали высокие результаты, а некоторые из них выступают в топовых чемпионах за рубежом:
«Не буду разглашать все планы на следующий сезон, но он однозначно не будет для поклонников команды скучным. В перспективе очень много мероприятий и проектов: спортивных, медийных, социальных, рекламных, коммерческих и, конечно же, направленных на поддержку ВСУ.
Будут проводиться разнообразные детские и ветеранские турниры. Поставлены задачи выпуска книг и документального фильма. Должны увидеть мир юбилейная монета и марка.
Будем углублять вектор представления нашей академии. Как видите, сегодня первая команда сформирована фактически из воспитанников ДЮФШ «Динамо».
В элитных чемпионатах отстаивают реноме Украины Цыганков и Ванат, Миколенко, Забарный, Яремчук, еще целая группа наших выпускников.
Академия, которой от владельцев клуба обеспечен режим абсолютного содействия – один из бесценных активов «Динамо». Это устремленная в будущее философия, это ответ на вызовы времени, подтверждение эффективности фундаментальных принципов, преемственность и устойчивость футбольной генетики «бело-синих».
Конечно, можно строить боеспособный коллектив с легионерами с ценниками в десятки миллионов. Но насколько это корректно в отношении страны и воюющего народа?
Воспитывать же собственные кадры, тем самым не только поддерживая на конкурентном уровне клуб, но и формируя кадровую базу для сборных – это направление, которое, на мой взгляд, должно вызывать уважение и служить примером», – рассказал Корзчаенко.
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