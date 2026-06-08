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  4. Легенда турецкого футбола: «Малиновский – выдающаяся фигура для Серии А»
Турция
08 июня 2026, 12:34 |
579
0

Легенда турецкого футбола: «Малиновский – выдающаяся фигура для Серии А»

Абдулла Эрджан – об украинском новичке Трабзонспора

08 июня 2026, 12:34 |
579
0
Легенда турецкого футбола: «Малиновский – выдающаяся фигура для Серии А»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский
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Легенда турецкого футбола Абдулла Эрджан высказался по поводу украинского новичка «Трабзонспора» Руслана Малиновского.

«Малиновский – выдающаяся фигура в итальянском чемпионате. Это очень опытный игрок, для «Трабзонспора» – это очень важный трансфер в центр поля, где команде не хватало опыта», – сказал экс-футболист в эфире A Spor.

Эрджан сыграл 71 матч в составе сборной Турции. В 2022 году со своей национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата мира.

Ранее турецкий журналист назвал Малиновского игроком уровня Марека Гамшика.

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор чемпионат Италии по футболу Серия A Руслан Малиновский
Антон Романенко Источник: YouTube
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