Легенда турецкого футбола: «Малиновский – выдающаяся фигура для Серии А»

Легенда турецкого футбола Абдулла Эрджан высказался по поводу украинского новичка «Трабзонспора» Руслана Малиновского.

«Малиновский – выдающаяся фигура в итальянском чемпионате. Это очень опытный игрок, для «Трабзонспора» – это очень важный трансфер в центр поля, где команде не хватало опыта», – сказал экс-футболист в эфире A Spor.

Эрджан сыграл 71 матч в составе сборной Турции. В 2022 году со своей национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата мира.

Ранее турецкий журналист назвал Малиновского игроком уровня Марека Гамшика.