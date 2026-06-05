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  4. Турецкий журналист: «Этот украинец – игрок уровня Гамшика. Верю в него»
Турция
05 июня 2026, 10:48 |
357
0

Турецкий журналист: «Этот украинец – игрок уровня Гамшика. Верю в него»

Серкан Генч расхвалил Руслана Малиновского

05 июня 2026, 10:48 |
357
0
Турецкий журналист: «Этот украинец – игрок уровня Гамшика. Верю в него»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский
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Турецкий журналист Серкан Генч поделился мнением по поводу украинского новичка «Трабзонспора» Руслана Малиновского.

«Руслан Малиновский эффективен в ситуациях с глазу на глаз. Он имеет мощный удар из-за пределов штрафной. Молодые игроки важны, но лидерство на поле – это совсем другое. Опыт здесь важен.

Мы оценим, станет ли он новым Мареком Гамшиком, и будем наблюдать за ним, но он игрок такого же уровня. Думаю, он порадует болельщиков. Наши болельщики, вероятно, уже видели его игру. Это игрок, чьи действия непредсказуемы, он способен на эффективные удары даже с флангов.

Я надеюсь, он внесет свой вклад в «Трабзонспор», но важно то, что независимо от того, насколько громкое имя у тебя или карьера, важен именно твой вклад в команду. Я уверен в Руслане Малиновском», – сказал Генч в эфире программы Spor Saati.

Ранее Малиновский рассказал, почему выбрал «Трабзонспор».

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чемпионат Турции по футболу Руслан Малиновский Трабзонспор Марек Гамшик
Антон Романенко Источник: 61saat.com
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