Реал выбрал игроков, которые не нужны Моуриньо и должны покинуть клуб

Мадридский «Реал» продолжает активную подготовку к новому сезону – королевский клуб возглавит португальский специалист Жозе Моуриньо, который заменит на этой должности Альваро Арбелоа.

По информации источника, королевский клуб определился с трансферной стратегией и готов потратить около 300 миллионов евро, чтобы усилить команду «Особенного».

Одной из приоритетных задач «сливочные» считают трансфер вингера немецкой «Баварии» и сборной Франции Майкла Олисе, за которого придется заплатить 150 миллионов.

Кроме того, Моуриньо выбрал пять игроков, которые не входят в его планы, не будут получать игрового времени и должны покинуть клуб во время летнего трансферного окна.

В список вошли защитник Фран Гарсия, полузащитники Дани Себальос, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде и форвард Гонсало Гарсия. «Реал» уверен, что трансферы этих игроков позволят заработать около 200 миллионов евро.