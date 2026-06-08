Реал выбрал игроков, которые не нужны Моуриньо и должны покинуть клуб
Фран Гарсия, Камавинга, Вальверде, Себальос и Гонсало Гарсия не нужны португальскому тренеру
Мадридский «Реал» продолжает активную подготовку к новому сезону – королевский клуб возглавит португальский специалист Жозе Моуриньо, который заменит на этой должности Альваро Арбелоа.
По информации источника, королевский клуб определился с трансферной стратегией и готов потратить около 300 миллионов евро, чтобы усилить команду «Особенного».
Одной из приоритетных задач «сливочные» считают трансфер вингера немецкой «Баварии» и сборной Франции Майкла Олисе, за которого придется заплатить 150 миллионов.
Кроме того, Моуриньо выбрал пять игроков, которые не входят в его планы, не будут получать игрового времени и должны покинуть клуб во время летнего трансферного окна.
В список вошли защитник Фран Гарсия, полузащитники Дани Себальос, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде и форвард Гонсало Гарсия. «Реал» уверен, что трансферы этих игроков позволят заработать около 200 миллионов евро.
🚨💣 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Real Madrid plans to invest over €300 MILLION in the squad, including new arrivals such as Konaté, Dumfries, Michael Olise, and potentially ONE or TWO MIDFIELDERS, plus a LEFT-BACK.— Real Madrid Xtra (@RealMadridXtra) June 7, 2026
To help fund the rebuild, the club are also said to be prioritising a… pic.twitter.com/G3ovhArwap
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