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  4. Реал выбрал игроков, которые не нужны Моуриньо и должны покинуть клуб
Испания
08 июня 2026, 12:27 |
2391
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Реал выбрал игроков, которые не нужны Моуриньо и должны покинуть клуб

Фран Гарсия, Камавинга, Вальверде, Себальос и Гонсало Гарсия не нужны португальскому тренеру

08 июня 2026, 12:27 |
2391
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Реал выбрал игроков, которые не нужны Моуриньо и должны покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде
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Мадридский «Реал» продолжает активную подготовку к новому сезону – королевский клуб возглавит португальский специалист Жозе Моуриньо, который заменит на этой должности Альваро Арбелоа.

По информации источника, королевский клуб определился с трансферной стратегией и готов потратить около 300 миллионов евро, чтобы усилить команду «Особенного».

Одной из приоритетных задач «сливочные» считают трансфер вингера немецкой «Баварии» и сборной Франции Майкла Олисе, за которого придется заплатить 150 миллионов.

Кроме того, Моуриньо выбрал пять игроков, которые не входят в его планы, не будут получать игрового времени и должны покинуть клуб во время летнего трансферного окна.

В список вошли защитник Фран Гарсия, полузащитники Дани Себальос, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде и форвард Гонсало Гарсия. «Реал» уверен, что трансферы этих игроков позволят заработать около 200 миллионов евро.

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Реал Мадрид Жозе Моуриньо Фран Гарсия Дани Себальос Федерико Вальверде Эдуардо Камавинга Гонсало Гарсия Бавария Майкл Олисе трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
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Вальверде треба в Ман-Юнайтед переходити.Моур-з глузду зїхав
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добре, що Луніна немає в списку
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