Бывший лидер Шахтера согласился на снижение зарплаты
Генрих Мхитарян продлит контракт с Интером
Армянский полузащитник Генрих Мхитарян продлит контракт с миланским «Интером», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 37-летний экс-футболист донецкого «Шахтера» согласился на снижение зарплаты ради нового годичного соглашения с «нерадзурри». Он лично ведет переговоры с клубом, без посредников в виде агентов.
В сезоне 2025/26 Генрих Мхитарян провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро, а его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
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