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Италия
08 июня 2026, 16:20 | Обновлено 08 июня 2026, 16:56
987
0

Бывший лидер Шахтера согласился на снижение зарплаты

Генрих Мхитарян продлит контракт с Интером

08 июня 2026, 16:20 | Обновлено 08 июня 2026, 16:56
987
0
Бывший лидер Шахтера согласился на снижение зарплаты
Getty Images/Global Images Ukraine
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Армянский полузащитник Генрих Мхитарян продлит контракт с миланским «Интером», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 37-летний экс-футболист донецкого «Шахтера» согласился на снижение зарплаты ради нового годичного соглашения с «нерадзурри». Он лично ведет переговоры с клубом, без посредников в виде агентов.

В сезоне 2025/26 Генрих Мхитарян провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро, а его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее «Интер» приобрел Александара Станковича.

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Серия A Генрих Мхитарян Интер Милан чемпионат Италии по футболу Шахтер Донецк продление контракта Фабрицио Романо зарплаты финансы
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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