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  4. Карвахаль может присоединиться к клубу-участнику ЛЧ. Идут переговоры
Испания
08 июня 2026, 11:27 |
564
0

Карвахаль может присоединиться к клубу-участнику ЛЧ. Идут переговоры

Экс-защитник «Реала» находится на радарах «Комо»

08 июня 2026, 11:27 |
564
0
Карвахаль может присоединиться к клубу-участнику ЛЧ. Идут переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль
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Испанский защитник Дани Карвахаль может продолжить карьеру в составе «Комо». Об этом сообщает Estadio Deportivо.

По информации источника, 33-летний футболист ведет переговоры с клубом Серии А, который готовится к первой в истории кампании в Лиге чемпионов. В переговорах принимает участие коуч команды Сеск Фабрегас.

В прошедшем сезоне Дани Карвахаль выступал в составе «Реала» – 23 матча на клубном уровне и 1 голевая передача. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Ранее стало известно, когда «Реал» официально назначит Моуриньо.

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Даниил Кирияка Источник: Estadio Deportivo
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