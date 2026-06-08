Карвахаль может присоединиться к клубу-участнику ЛЧ. Идут переговоры

Испанский защитник Дани Карвахаль может продолжить карьеру в составе «Комо». Об этом сообщает Estadio Deportivо.

По информации источника, 33-летний футболист ведет переговоры с клубом Серии А, который готовится к первой в истории кампании в Лиге чемпионов. В переговорах принимает участие коуч команды Сеск Фабрегас.

В прошедшем сезоне Дани Карвахаль выступал в составе «Реала» – 23 матча на клубном уровне и 1 голевая передача. Веб-портал Trasnefrmarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Ранее стало известно, когда «Реал» официально назначит Моуриньо.