Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
Киевская команда пригласит Герича на сборы
Форвард Владислав Герич вошел в список футболистов, которые отправятся на летние учебно-тренировочные сборы киевского «Динамо».
По информации источника ТаТоТаке, молодой футболист сможет проявить себя перед тренерским штабом первой команды во время подготовки к новому сезону.
Прошлый сезон Герич провел в аренде в «Черноморце», где сыграл 23 матча в Первой лиге и забил восемь голов.
Ранее сообщалось, что в клубе не рассчитывают сразу на двух нападающих – панамца Эдуардо Герреро и румына Владислава Бленуце. Герич может стать их потенциальной заменой.
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