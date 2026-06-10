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Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 11:44 | Обновлено 10 июня 2026, 12:55
8289
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Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб

Киевская команда пригласит Герича на сборы

10 июня 2026, 11:44 | Обновлено 10 июня 2026, 12:55
8289
13 Comments
Динамо нашло замену Бленуце и Герреро, которые покинут клуб
ФК Черноморец. Владислав Герич
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Форвард Владислав Герич вошел в список футболистов, которые отправятся на летние учебно-тренировочные сборы киевского «Динамо».

По информации источника ТаТоТаке, молодой футболист сможет проявить себя перед тренерским штабом первой команды во время подготовки к новому сезону.

Прошлый сезон Герич провел в аренде в «Черноморце», где сыграл 23 матча в Первой лиге и забил восемь голов.

Ранее сообщалось, что в клубе не рассчитывают сразу на двух нападающих – панамца Эдуардо Герреро и румына Владислава Бленуце. Герич может стать их потенциальной заменой.

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Владислав Герич Динамо Киев Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке Владислав Бленуце Эдуардо Герреро
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 13
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Герич - це не заміна Герреро. Герич - фланговий форвард, вінгер. Втім, Костюку також потрібен хороший вінгер.
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+4
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Суркису нужен "герыч".
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+4
автор заголовка считает что он имеет хорошее чувство юмора?
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+3
Враховуючи невдалі трансфери з-за кордону, то краще вже своїх підтягнути 
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+1
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Он не защитник, исправьте. 
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+1
Взагалі то там на позицію другого нападника вельми непоганого латиноса сватають, з досвідом кубка Лібертадорес(аналог ЛЧ), який може і Пономаренку дать просраться бо не вичікує 1 помилку суперника за гру, а давить захист суперника постійно.. Але хлопець занадто якісний для нинішнього ДК, хоч і характер як у Герреро, та і за 3 лями  дуже сумніваюсь що  клуб з еврокубків  з спокійної европейської столиці його відпустить.
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0
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он у Григорчука из глубины играл
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0
Кто брал румына, на х брали хз 
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-2
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Каждый божий день мы сидим в своем фанатском подвале Динамо Киев и глушим боярышник. Но когда сверху приходит набат и звонят Михалычи, что судейскому корпусу срочно требуются новые меховые изделия для судей, наш куратор Дядя Коля врубает режим швейного диктатора. Работа объявляется в три смены. Сроки горят, объемы космические. Чтобы наш фанатский десант не упал лицом в швейную машинку от бессонницы, Дядя Коля применяет проверенную систему, и выдаёт тоже каждому из нас по дозе герыча
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-4
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