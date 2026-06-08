Динамо может продать таланта. Прямой конкурент обратился к Суркису

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Яцык всё ещё может сменить клуб этим летом и перейти в «Металлист 1925».

По информации ТаТоТаке, президент харьковского клуба Богдан Бойко продолжает переговоры с руководством «Динамо» относительно возможного трансфера 22-летнего полузащитника.

«Что касается Яцыка, то, по моей информации, президент клуба Богдан Бойко пытается решить этот вопрос с руководством киевского «Динамо». Напомню, что ранее речь шла о сумме ориентировочно в 3 миллиона евро», – заявил журналист.

В текущем сезоне Яцык провел 27 матчей за «Динамо», в которых отличился тремя забитыми мячами.