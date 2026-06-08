Динамо может продать таланта. Прямой конкурент обратился к Суркису

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«Металлист» продолжает вести переговоры о Яцыке
Полузащитник киевского «Динамо» Александр Яцык всё ещё может сменить клуб этим летом и перейти в «Металлист 1925».
По информации ТаТоТаке, президент харьковского клуба Богдан Бойко продолжает переговоры с руководством «Динамо» относительно возможного трансфера 22-летнего полузащитника.
«Что касается Яцыка, то, по моей информации, президент клуба Богдан Бойко пытается решить этот вопрос с руководством киевского «Динамо». Напомню, что ранее речь шла о сумме ориентировочно в 3 миллиона евро», – заявил журналист.
В текущем сезоне Яцык провел 27 матчей за «Динамо», в которых отличился тремя забитыми мячами.
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