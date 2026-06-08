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Чемпионат мира
08 июня 2026, 07:41 | Обновлено 08 июня 2026, 07:44
537
0

В сборной испугались. Защитник Барселоны почувствовал дискомфорт перед ЧМ

Рональд Араухо пройдет курс медицинского лечения

08 июня 2026, 07:41 | Обновлено 08 июня 2026, 07:44
537
0
В сборной испугались. Защитник Барселоны почувствовал дискомфорт перед ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо
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Защитник каталонской «Барселоны» и сборной Уругвая Рональд Араухо рискует пропустить старт чемпионата мира 2026, который пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде.

Накануне матча-открытия турнира Рональд почувствовал мышечный дискомфорт, который вывел его из состава национальной команды.

Араухо пропустит групповую тренировку 8 июня, поскольку ему предстоит пройти курс лечения под наблюдением специалистов, которые уже работали с ним ранее.

Ожидается, что Рональд вернется к работе на следующий день после восстановительного курса, однако никаких гарантий на этот счет нет.

На чемпионате мира 2026 сборная Уругвая сыграет в группе Н, где встретится с Испанией, Кабо-Верде и Саудовской Аравией.

Заявление сборной Уругвая:

«Чтобы помочь устранить мышечный дискомфорт, футболист пройдет курс лечения под наблюдением специалистов, которые уже занимались его восстановлением ранее. Тренерский штаб и медицинская служба AUF согласовали это решение.

Он не будет участвовать в групповых тренировках в понедельник, а присоединится к работе команды во вторник, 9 июня, после чего вечером отправится на чемпионат мира по футболу ФИФА 2026».

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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