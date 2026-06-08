Сборная Ирана оказалась в центре скандала перед стартом ЧМ-2026
США отказали членам иранской делегации в выдаче виз
Сборная Ирана оказалась в центре громкого скандала накануне старта чемпионата мира-2026.
Федерация футбола страны заявила о предвзятом отношении со стороны властей США после того, как часть официальной делегации не смогла получить визы для въезда на территорию страны-хозяйки турнира.
Разрешений на въезд не получили 14 представителей делегации, среди которых генеральный секретарь федерации Хедаят Момбейни и вице-президент организации Мехди Мохаммад Наби. В то же время все футболисты национальной команды, а также часть тренерского штаба и персонала получили необходимые документы.
В Федерации футбола Ирана считают такое решение дискриминационным и ставящим команду в неравные условия по сравнению с другими участниками чемпионата мира. Организация обратится с жалобой в ФИФА.
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