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  4. Сборная Ирана оказалась в центре скандала перед стартом ЧМ-2026
Чемпионат мира
08 июня 2026, 01:32 |
324
0

Сборная Ирана оказалась в центре скандала перед стартом ЧМ-2026

США отказали членам иранской делегации в выдаче виз

08 июня 2026, 01:32 |
324
0
Сборная Ирана оказалась в центре скандала перед стартом ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. сборная Ирана
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Сборная Ирана оказалась в центре громкого скандала накануне старта чемпионата мира-2026.

Федерация футбола страны заявила о предвзятом отношении со стороны властей США после того, как часть официальной делегации не смогла получить визы для въезда на территорию страны-хозяйки турнира.

Разрешений на въезд не получили 14 представителей делегации, среди которых генеральный секретарь федерации Хедаят Момбейни и вице-президент организации Мехди Мохаммад Наби. В то же время все футболисты национальной команды, а также часть тренерского штаба и персонала получили необходимые документы.

В Федерации футбола Ирана считают такое решение дискриминационным и ставящим команду в неравные условия по сравнению с другими участниками чемпионата мира. Организация обратится с жалобой в ФИФА.

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сборная Ирана по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ESPN
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