ФОТО. Лунин мило поздравил свою жену с днем рождения
Анастасии Луниной исполнился 31 год...
Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин трогательно поздравил свою супругу Анастасию с днем рождения.
Украинский вратарь опубликовал в социальных сетях серию памятных семейных фотографий. На снимках Лунин показал моменты с женой и сыном, совместные путешествия, праздничные кадры и теплые семейные воспоминания.
В подписи к публикации Андрей обратился к любимой на испанском языке: «С днем рождения, моя любовь! Мы очень тебя любим, ты – моя жизнь, моя страсть и все для меня! Я очень счастлив, что ты рядом со мной, и очень тебя ценю, любимая!».
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Анастасия не осталась в стороне и ответила мужу в комментариях: «Спасибо, моя любовь!».
Публикация быстро собрала десятки тысяч лайков и множество поздравлений от друзей, знакомых и поклонников семьи Луниных.
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