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08 июня 2026, 01:32 | Обновлено 08 июня 2026, 01:35
199
0

ФОТО. Лунин мило поздравил свою жену с днем рождения

Анастасии Луниной исполнился 31 год...

08 июня 2026, 01:32 | Обновлено 08 июня 2026, 01:35
199
0
ФОТО. Лунин мило поздравил свою жену с днем рождения
Instagram. Андрей и Анастасия Лунины
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Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин трогательно поздравил свою супругу Анастасию с днем рождения.

Украинский вратарь опубликовал в социальных сетях серию памятных семейных фотографий. На снимках Лунин показал моменты с женой и сыном, совместные путешествия, праздничные кадры и теплые семейные воспоминания.

В подписи к публикации Андрей обратился к любимой на испанском языке: «С днем рождения, моя любовь! Мы очень тебя любим, ты – моя жизнь, моя страсть и все для меня! Я очень счастлив, что ты рядом со мной, и очень тебя ценю, любимая!».

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Анастасия не осталась в стороне и ответила мужу в комментариях: «Спасибо, моя любовь!».

Публикация быстро собрала десятки тысяч лайков и множество поздравлений от друзей, знакомых и поклонников семьи Луниных.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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