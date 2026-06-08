ФОТО. Лунин мило поздравил свою жену с днем рождения

Голкипер мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин трогательно поздравил свою супругу Анастасию с днем рождения.

Украинский вратарь опубликовал в социальных сетях серию памятных семейных фотографий. На снимках Лунин показал моменты с женой и сыном, совместные путешествия, праздничные кадры и теплые семейные воспоминания.

В подписи к публикации Андрей обратился к любимой на испанском языке: «С днем рождения, моя любовь! Мы очень тебя любим, ты – моя жизнь, моя страсть и все для меня! Я очень счастлив, что ты рядом со мной, и очень тебя ценю, любимая!».

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Анастасия не осталась в стороне и ответила мужу в комментариях: «Спасибо, моя любовь!».

Публикация быстро собрала десятки тысяч лайков и множество поздравлений от друзей, знакомых и поклонников семьи Луниных.