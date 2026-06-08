Стало известно, сколько заработал Зверев за трофей Ролан Гаррос

7 июня третий номер рейтинга ATP Александр Зверев стал чемпионом Открытого чемпионата Франции 2026 и впервые завоевал трофей мейджора в карьере.

За свое выступление на Ролан Гаррос третья ракетка мира заработал 2,8 миллиона евро призовых и 1600 очков.

В борьбе за трофей Зверев одолел итальянца Флавио Коболли (ATP 14) в пятисетовом триллере – 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Это было пятое очное противостояние теннисистов. Немец в четвертый раз одержал победу над Флавио.

Коболли за выступление на мейджоре получил 1,4 миллиона евро призовых и 1200 очков.

Зверев стал первым немецким теннисистом за последние 30 лет, которому удалось завоевать трофей мейджора. Последним немцем, которому удавалось этого достичь был Борис Беккер (Aus Open-1996).