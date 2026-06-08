Тренер Дании не сдержал эмоций и обратился к футболистам сборной Украины
Ример выразил слова благодарности
Главный тренер сборной Дании Бриан Ример после инцидента с Кристианом Эриксеном в товарищеском матче против Украины поблагодарил украинскую команду за поддержку в чрезвычайно сложный момент.
«Это вызывает огромное уважение, и я ни в коем случае не воспринимаю это как должное. Думаю, мы никогда не сможем отблагодарить их в полной мере за то, как они себя вели.
Я сейчас даже не о решении прервать матч. Речь идет об их искреннем сочувствии и мгновенной реакции в тот момент, когда вокруг Кристиана образовался защитный круг. То же самое касается и болельщиков на стадионе.
С первой секунды они дали нам понять: если нужна какая-либо помощь, они рядом. Это свидетельствует о высочайшем человеческом классе», – сказал тренер.
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