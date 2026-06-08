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  4. Тренер Дании не сдержал эмоций и обратился к футболистам сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
08 июня 2026, 06:32 |
3766
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Тренер Дании не сдержал эмоций и обратился к футболистам сборной Украины

Ример выразил слова благодарности

08 июня 2026, 06:32 |
3766
1 Comments
Тренер Дании не сдержал эмоций и обратился к футболистам сборной Украины
УАФ
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Главный тренер сборной Дании Бриан Ример после инцидента с Кристианом Эриксеном в товарищеском матче против Украины поблагодарил украинскую команду за поддержку в чрезвычайно сложный момент.

«Это вызывает огромное уважение, и я ни в коем случае не воспринимаю это как должное. Думаю, мы никогда не сможем отблагодарить их в полной мере за то, как они себя вели.

Я сейчас даже не о решении прервать матч. Речь идет об их искреннем сочувствии и мгновенной реакции в тот момент, когда вокруг Кристиана образовался защитный круг. То же самое касается и болельщиков на стадионе.

С первой секунды они дали нам понять: если нужна какая-либо помощь, они рядом. Это свидетельствует о высочайшем человеческом классе», – сказал тренер.

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Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
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Наші футболісти в цьому плані поступили дуже професійно 
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