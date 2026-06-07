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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 22:53 |
2459
3

Тренер сборной Дании: «Поговорил с Мальдерой. Я четко ему это сказал»

Брайан Ример – об отмененном матче

07 июня 2026, 22:53 |
2459
3 Comments
Тренер сборной Дании: «Поговорил с Мальдерой. Я четко ему это сказал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Ример
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Главный тренер сборной Дании Брайан Ример прокомментировал ситуацию, возникшую во время товарищеского матча против Украины, который был прерван после инцидента с Кристианом Эриксеном.

«Я взял ситуацию под контроль, поговорил с главным тренером Украины Мальдерой и судьей. Я четко им сказал, что мы не хотим продолжать матч.

После того, что произошло, игра потеряла всякий смысл. Мы больше не были настроены выходить на поле. Мы помним, что было на Евро-2020. Арбитр и украинская сторона отнеслись к ситуации с пониманием, и матч был прерван по взаимному согласию», – сказал Ример.

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Дмитрий Олийченко Источник: bold.dk
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Комментарии 3
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Результат матчу скасовано 
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0
"матч було припинено за взаємною згодою сторін" (с) - а результат матчу - як?
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0
Прикидаю, якби був стик і перший матч закінчився внічию. Уроди. Так не робиться. Скільки футболістів померло на полі типу міклоша фехера, фое, але матч завершували. Треба нам найти якогось інфартніка і буде матч якийсь з грандом серце схватитб і нічейка, блть😁
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-2
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