Тренер сборной Дании: «Поговорил с Мальдерой. Я четко ему это сказал»

Главный тренер сборной Дании Брайан Ример прокомментировал ситуацию, возникшую во время товарищеского матча против Украины, который был прерван после инцидента с Кристианом Эриксеном.

«Я взял ситуацию под контроль, поговорил с главным тренером Украины Мальдерой и судьей. Я четко им сказал, что мы не хотим продолжать матч.

После того, что произошло, игра потеряла всякий смысл. Мы больше не были настроены выходить на поле. Мы помним, что было на Евро-2020. Арбитр и украинская сторона отнеслись к ситуации с пониманием, и матч был прерван по взаимному согласию», – сказал Ример.