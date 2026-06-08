Руководство правительства Дании сделало официальное заявление по Эриксену

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила поддержку Кристиану Эриксену после драматического инцидента во время товарищеского матча между сборными Дании и Украины.

«Посылаю свои самые теплые мысли Кристиану Эриксену и всем людям вокруг него, которых коснулась эта ситуация.

Большой страх. И большое облегчение от того, что при таких обстоятельствах у него все хорошо», – отметила Фредериксен.

Напомним, товарищеский матч Дания – Украина был остановлен досрочно, а позже отменен. Такое решение было принято после инцидента с участием Кристиана Эриксена, которому во время второго тайма потребовалась неотложная медицинская помощь.

Это не первый ужасный случай, который произошел с Кристианом. В июне 2021 года у него остановилось сердце в матче Евро-2020 между национальными сборными Дании и Финляндии.