Тренер сборной Дании – о конфликте Малиновского и Эриксена: «Я ошибался»
Брайан Ример прокомментировал ужасный эпизод со своим подопечным
Главный тренер сборной Дании Брайан Ример прокомментировал эпизод, когда его подопечный Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча с национальной командой Украины.
«Кристиан Эриксен помахал своим партнерам по команде, выходя с поля. За несколько минут до того, как ему стало плохо, он поругался с Русланом Малиновским, и я подумал, что именно поэтому он выглядел таким расстроенным, но я ошибался. С того момента ни я, ни игроки на поле не могли продолжать матч», – цитирует Римера Twitter-паблик Goals Xtra.
Эриксен потерял сознание на 65-й минуте матча. Пока врачи оказывали Кристиану необходимую помощь, игроки на поле оцепили его, чтобы уберечь от лишних взглядов. После усилий медиков игрок очнулся, однако товарищеский матч не был продолжен: арбитр остановил игру при счете 2:1 в пользу Дании.
Сообщалось, что Ример дал обещание после эпизода с Эриксеном.
🗣️🇩🇰 "Brian Riemer: Christian Eriksen waved to his teammates as he left the pitch.— Goals Xtra (@GoalsXtra) June 7, 2026
A few minutes before he fell ill, he had had a tussle with Ruslan Malinovskyi, and I thought that was why he looked so distressed, but I was wrong.
From that moment on, neither I nor the… pic.twitter.com/8EBRsExzp4
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