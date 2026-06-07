Тренер сборной Дании – о конфликте Малиновского и Эриксена: «Я ошибался»

Главный тренер сборной Дании Брайан Ример прокомментировал эпизод, когда его подопечный Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча с национальной командой Украины.

«Кристиан Эриксен помахал своим партнерам по команде, выходя с поля. За несколько минут до того, как ему стало плохо, он поругался с Русланом Малиновским, и я подумал, что именно поэтому он выглядел таким расстроенным, но я ошибался. С того момента ни я, ни игроки на поле не могли продолжать матч», – цитирует Римера Twitter-паблик Goals Xtra.

Эриксен потерял сознание на 65-й минуте матча. Пока врачи оказывали Кристиану необходимую помощь, игроки на поле оцепили его, чтобы уберечь от лишних взглядов. После усилий медиков игрок очнулся, однако товарищеский матч не был продолжен: арбитр остановил игру при счете 2:1 в пользу Дании.

Сообщалось, что Ример дал обещание после эпизода с Эриксеном.