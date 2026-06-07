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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 23:14 |
2356
0

Тренер сборной Дании – о конфликте Малиновского и Эриксена: «Я ошибался»

Брайан Ример прокомментировал ужасный эпизод со своим подопечным

07 июня 2026, 23:14 |
2356
0
Тренер сборной Дании – о конфликте Малиновского и Эриксена: «Я ошибался»
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Ример
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Главный тренер сборной Дании Брайан Ример прокомментировал эпизод, когда его подопечный Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча с национальной командой Украины.

«Кристиан Эриксен помахал своим партнерам по команде, выходя с поля. За несколько минут до того, как ему стало плохо, он поругался с Русланом Малиновским, и я подумал, что именно поэтому он выглядел таким расстроенным, но я ошибался. С того момента ни я, ни игроки на поле не могли продолжать матч», – цитирует Римера Twitter-паблик Goals Xtra.

Эриксен потерял сознание на 65-й минуте матча. Пока врачи оказывали Кристиану необходимую помощь, игроки на поле оцепили его, чтобы уберечь от лишних взглядов. После усилий медиков игрок очнулся, однако товарищеский матч не был продолжен: арбитр остановил игру при счете 2:1 в пользу Дании.

Сообщалось, что Ример дал обещание после эпизода с Эриксеном.

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Антон Романенко Источник: X (Twitter)
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