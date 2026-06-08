Жирона получила официальное предложение по Ванату. Футболист решил уйти

Турецкий «Трабзонспор» продолжает активную работу на трансферном рынке в преддверии нового сезона.

По информации турецких СМИ, клуб нацелился на подписание украинского форварда Владислава Ваната, который выступает за испанскую «Жирону».

Сообщается, что руководство «Трабзонспора» уже провело первые переговоры по поводу потенциального трансфера 24-летнего нападающего и сделало предложение в размере 15 миллионов евро. После вылета «Жироны» из Ла Лиги футболист стремится сменить клуб в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Ванат провел 36 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи.