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  4. Жирона получила официальное предложение по Ванату. Футболист решил уйти
Испания
08 июня 2026, 07:32 |
1369
4

Жирона получила официальное предложение по Ванату. Футболист решил уйти

Ванат может перейти в «Трабзонспор»

08 июня 2026, 07:32 |
1369
4 Comments
Жирона получила официальное предложение по Ванату. Футболист решил уйти
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
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Турецкий «Трабзонспор» продолжает активную работу на трансферном рынке в преддверии нового сезона.

По информации турецких СМИ, клуб нацелился на подписание украинского форварда Владислава Ваната, который выступает за испанскую «Жирону».

Сообщается, что руководство «Трабзонспора» уже провело первые переговоры по поводу потенциального трансфера 24-летнего нападающего и сделало предложение в размере 15 миллионов евро. После вылета «Жироны» из Ла Лиги футболист стремится сменить клуб в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Ванат провел 36 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи.

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трансферы Трабзонспор Жирона Владислав Ванат трансферы Ла Лиги Денис Дрэгуш
Дмитрий Олийченко Источник: Taka Gazetesi
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Комментарии 4
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Укранспор
Ответить
+1
После 4 месяцев в Испании перейти в Турцию. А почему не в Грузию?)))
Сейчас Влад там, может в Динамо Тбилиси, или Батуми. Или Торпедо Кутаиси.
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0
Я побачив заголовок і подумав "Трабзонспор", вгадав.
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0
В Турції заграє 100%, головне без травм
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0
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