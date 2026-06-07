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Ролан Гаррос
07 июня 2026, 23:05 | Обновлено 07 июня 2026, 23:07
377
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«Пережил худший момент». Зверев прокомментировал 1-й Grand Slam в карьере

Немецкий теннисист отреагировал на победу на Ролан Гаррос

07 июня 2026, 23:05 | Обновлено 07 июня 2026, 23:07
377
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«Пережил худший момент». Зверев прокомментировал 1-й Grand Slam в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine
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Немецкий теннисист Александр Зверев (ATP 3) прокомментировал победу над итальянцем Флавио Коболли (ATP 14) в финальном матче Ролан Гаррос 2026:

«Хочу поздравить Флавио. Невероятные две недели. Выйти в свой первый финал турнира Grand Slam – это уже большое достижение. А показать такую игру в своем дебютном финале – просто невероятно. Немногим это удается. Поздравляю тебя. Искренне надеюсь, что совсем скоро ты тоже поднимешь над головой один из этих трофеев.

Этот корт имеет для меня особое значение по многим причинам. Здесь я пережил лучшие моменты своей жизни. Здесь же пережил и худший момент. Четыре года назад я играл вот на том корте с семью разорванными связками и двумя переломами. Два года назад я проиграл здесь финал турнира Большого шлема. Но теперь, наконец, эта история имеет счастливый конец.

Большое спасибо зрителям. Я действительно чувствовал, что вы поддерживали меня на протяжении всех этих двух недель. Без вас я точно не выиграл бы этот турнир. Мы прошли через травмы. Мы прошли через разочарования. Мы пережили поражения. В самые важные моменты мы постоянно проигрывали, но в конце концов выиграли турнир серии Grand Slam».

Выигранный Ролан Гаррос стал для Александра Зверева первым турниром серии Grand Slam.

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Александр Зверев Флавио Коболли Ролан Гаррос 2026
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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