Почти столетие. Зверев установил национальное достижение, выиграв РГ-2026

В воскресенье, 7 июня 2026 года, состоялся финальный матч «Ролан Гаррос» 2026 между немецким теннисистом Александром Зверевым (АТР 3) и итальянцем Флавио Коболли (АТР 14). Победу в 5 сетах – 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 – одержал Зверев.

Выигранный Ролан Гаррос стал для Александра Зверева первым турниром серии Grand Slam.

Кроме того, Зверев на турнире этого года установил интересное национальное достижение – он стал первым немцем за последние 89 лет, которому удалось выиграть Открытый чемпионат Франции.

Предыдущим представителем Германии, одержавшим победу на Ролан Гаррос, был Геннер Генкель.