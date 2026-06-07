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  4. Гари НЕВИЛЛ: «Есть ощущение, что Англия не пройдет дальше четвертьфинала»
Чемпионат мира
07 июня 2026, 22:55 |
288
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Гари НЕВИЛЛ: «Есть ощущение, что Англия не пройдет дальше четвертьфинала»

Гари Невилл назвал причины возможной неудачи сборной Англии на чемпионате мира

07 июня 2026, 22:55 |
288
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Гари НЕВИЛЛ: «Есть ощущение, что Англия не пройдет дальше четвертьфинала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл
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Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл считает, что подопечные Томаса Тухеля не попадут в четверку сильнейших команд чемпионата мира 2026 года.

«Я всегда оптимист, когда речь идет об Англии», – заявил Гари Невилл. «Я всегда тот, кто говорит, что мы можем победить. Эта команда, этот состав и эта группа игроков продемонстрировали, как никто другой, насколько близко они могут подойти к титулу на чемпионатах мира и Европы, но что-то в этом турнире подсказывает мне, что нам может быть довольно сложно.

Есть две вещи. Во-первых, я всегда думаю, что жара будет для нас фактором. Во-вторых, многие из наших игроков, на которых мы полагаемся, сейчас выглядят немного уставшими или не в лучшей форме.

У меня есть ощущение, что мы можем не пройти дальше четвертьфинала».

Первые соперники англичан на чемпионате мира: Хорватия, Гана и Панама.

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Гари Невилл сборная Англии по футболу Томас Тухель ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: The Sun
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Комментарии 2
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На одному Кейні далеко не заїдеш!
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Якщо пощастить з жеребом, можливо навіть півфінал. Але в перемогу Англії також не вірю. Вилетять скоріш за все від якоїсь міцної темної конячки.
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