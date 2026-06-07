Гари НЕВИЛЛ: «Есть ощущение, что Англия не пройдет дальше четвертьфинала»

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл считает, что подопечные Томаса Тухеля не попадут в четверку сильнейших команд чемпионата мира 2026 года.

«Я всегда оптимист, когда речь идет об Англии», – заявил Гари Невилл. «Я всегда тот, кто говорит, что мы можем победить. Эта команда, этот состав и эта группа игроков продемонстрировали, как никто другой, насколько близко они могут подойти к титулу на чемпионатах мира и Европы, но что-то в этом турнире подсказывает мне, что нам может быть довольно сложно.

Есть две вещи. Во-первых, я всегда думаю, что жара будет для нас фактором. Во-вторых, многие из наших игроков, на которых мы полагаемся, сейчас выглядят немного уставшими или не в лучшей форме.

У меня есть ощущение, что мы можем не пройти дальше четвертьфинала».

Первые соперники англичан на чемпионате мира: Хорватия, Гана и Панама.