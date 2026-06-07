Гари НЕВИЛЛ: «Есть ощущение, что Англия не пройдет дальше четвертьфинала»
Гари Невилл назвал причины возможной неудачи сборной Англии на чемпионате мира
Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл считает, что подопечные Томаса Тухеля не попадут в четверку сильнейших команд чемпионата мира 2026 года.
«Я всегда оптимист, когда речь идет об Англии», – заявил Гари Невилл. «Я всегда тот, кто говорит, что мы можем победить. Эта команда, этот состав и эта группа игроков продемонстрировали, как никто другой, насколько близко они могут подойти к титулу на чемпионатах мира и Европы, но что-то в этом турнире подсказывает мне, что нам может быть довольно сложно.
Есть две вещи. Во-первых, я всегда думаю, что жара будет для нас фактором. Во-вторых, многие из наших игроков, на которых мы полагаемся, сейчас выглядят немного уставшими или не в лучшей форме.
У меня есть ощущение, что мы можем не пройти дальше четвертьфинала».
Первые соперники англичан на чемпионате мира: Хорватия, Гана и Панама.
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