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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 22:12 | Обновлено 07 июня 2026, 22:40
898
0

Капитан сборной Дании – об Эриксене: «Видел, что он начал падать на землю»

Пьер-Эмиль Хойбьерг поблагодарил медиков за оперативную работу

07 июня 2026, 22:12 | Обновлено 07 июня 2026, 22:40
898
0
Капитан сборной Дании – об Эриксене: «Видел, что он начал падать на землю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмиль Хойбьерг
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Капитан сборной Дании Пьер-Эмиль Хойбьерг рассказал о потере сознания Кристиана Эриксена в товарищеском матче против Украины.

Эриксен на глазах у партнера по команде упал на газон, вызвав дежавю с 2021 годом.

Поединок пришлось остановить при счете 2:1, а сам Кристиан пришел в себя после помощи медиков.

«Игроки и зрители проявили большое уважение. В итоге все закончилось хорошо, учитывая то, что на самом деле произошло.

Я обернулся и увидел, что Кристиан начал падать на землю. Реакция была быстрой, уважительной и очень осторожной. Большое спасибо тем, кто занимался этим», – заявил Хойбьерг.

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ВИДЕО. Момент потери сознания Эриксена в матче с Украиной
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Андрей Витренко Источник: Tipsbladet
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