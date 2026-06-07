Капитан сборной Дании – об Эриксене: «Видел, что он начал падать на землю»
Пьер-Эмиль Хойбьерг поблагодарил медиков за оперативную работу
Капитан сборной Дании Пьер-Эмиль Хойбьерг рассказал о потере сознания Кристиана Эриксена в товарищеском матче против Украины.
Эриксен на глазах у партнера по команде упал на газон, вызвав дежавю с 2021 годом.
Поединок пришлось остановить при счете 2:1, а сам Кристиан пришел в себя после помощи медиков.
«Игроки и зрители проявили большое уважение. В итоге все закончилось хорошо, учитывая то, что на самом деле произошло.
Я обернулся и увидел, что Кристиан начал падать на землю. Реакция была быстрой, уважительной и очень осторожной. Большое спасибо тем, кто занимался этим», – заявил Хойбьерг.
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