Кольцо на пальце. Лидер ЛНЗ женился: «Теперь официально мы одна семья»

Нападающий черкасского ЛНЗ Егор Твердохлеб сообщил о свадьбе со своей возлюбленной Анной после завершения сезона 2025/26.

3 июня влюбленные официально узаконили свои отношения, поставив подписи в ЗАГСе и обменявшись обручальными кольцами.

После завершения церемонии молодожены устроили стильную фотосессию на фоне Днепра.

«Теперь официально мы одна семья. 03.06.2026.

Мы уже многое прошли вместе, и я счастлив, что дальше продолжим наш путь в новом статусе. Спасибо тебе уже сейчас за все: за поддержку, веру, любовь и за то, что ты рядом. И буду благодарить еще долгие годы нашей совместной жизни.

Впереди еще много теплых моментов вместе, но этот я запомню на всю жизнь, люблю тебя.

Спасибо всем родным и друзьям, которые были с нами в этот день. Вы сделали его по-настоящему теплым, искренним и незабываемым», – написал Егор.

Твердохлеб зимой 2026 года перешел из «Кривбасса» в ЛНЗ. В составе черкасского клуба нападающий отыграл 12 матчей (гол и 3 ассиста) и выиграл серебро УПЛ.

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