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  4. Катастрофа в Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
Украина. Премьер лига
07 июня 2026, 20:10 |
5873
6

Катастрофа в Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб

Киевляне находятся в активном поиске центрального защитника

07 июня 2026, 20:10 |
5873
6 Comments
Катастрофа в Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб
ФК Динамо
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Киевское «Динамо» продолжает поиски центрального защитника, однако клуб сталкивается с серьезными трудностями в ходе переговоров с потенциальными новичками.

По информации источника, «бело-синие» рассматривали кандидатуры нескольких иностранных футболистов, однако договориться с ними пока не удалось. Отмечается, что за киевский клуб отказались играть десять иностранных игроков.

Последним потенциальным новичком должен был стать румынский центрбек Богдан Раковицан. По данным источника, футболист сразу отказался от возможного перехода в состав чемпиона Украины.

Одним из главных факторов, затрудняющих работу на трансферном рынке, остаются риски безопасности из-за войны в Украине, которые отпугивают часть потенциальных новичков киевского клуба.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
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Комментарии 6
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Це просто ганьба, а не менеджмент
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+4
ЛНЗ, Кривбас можуть привезти якісного легіонера... Про кротів мовчу взагалі. От тільки сурок не може. Так і гратиме бленуцою і вільними агентами.... Хіба що надіятися, що академія по 11 Пономаренків випускатиме в рік.
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+4
ну бразіл "Шахтаря" війна не відлякує. Гравці обох клубів проживають в Києві чи поблизу. Питання мотивації, бабло перемагає зло.
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+1
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бувають же позитивні новини . ніхто з розумних футболістів не піде до дніщенських
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-1
Дуже добре
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-2
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