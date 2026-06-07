Катастрофа в Динамо. Уже 10 футболистов отказались играть за клуб

Киевское «Динамо» продолжает поиски центрального защитника, однако клуб сталкивается с серьезными трудностями в ходе переговоров с потенциальными новичками.

По информации источника, «бело-синие» рассматривали кандидатуры нескольких иностранных футболистов, однако договориться с ними пока не удалось. Отмечается, что за киевский клуб отказались играть десять иностранных игроков.

Последним потенциальным новичком должен был стать румынский центрбек Богдан Раковицан. По данным источника, футболист сразу отказался от возможного перехода в состав чемпиона Украины.

Одним из главных факторов, затрудняющих работу на трансферном рынке, остаются риски безопасности из-за войны в Украине, которые отпугивают часть потенциальных новичков киевского клуба.